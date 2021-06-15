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日々の生活に役立つ「Life’s Good」な情報を発信 WEBマガジン「LG Magazine」を本日6月15日（火）よりホームページで公開
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、WEBマガジン「LG Magazine（エルジー・マガジン）」を本日2021年6月15日（火）より、当社ホームページにて公開します。
「LG Magazine」は、LGのスローガンである「Life’s Good」を伝えていくWEBマガジンとして、「家電をどう選べばいいんだろう？」、「家で過ごす時間をもっと豊かにしたい！」など、生活に役立つ情報や、ライフスタイルを豊かにするヒントを提供していきます。
まずは、6月15日（火）に『【超簡単解説！】液晶テレビと有機ELテレビの違いとは。』、『～テレビ購入をお考えの方へ～ 後悔しないテレビの選び方』、『テレビの買い替えはいつするべきか？』という、テレビ製品が詳しくない方にも分かりやすく解説した3本の記事を公開。今後も継続的に情報発信していきます。
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※画像はすべてイメージです
※本仕様は予告なく変更される場合があります
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
【モバイル・コミュニケーションズ】
スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20210615-lg-magazine-launch.html isCopied
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