日々の生活に役立つ「Life’s Good」な情報を発信　WEBマガジン「LG Magazine」を本日6月15日（火）よりホームページで公開

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、WEBマガジン「LG Magazine（エルジー・マガジン）」を本日2021年6月15日（火）より、当社ホームページにて公開します。

「LG Magazine」は、LGのスローガンである「Life’s Good」を伝えていくWEBマガジンとして、「家電をどう選べばいいんだろう？」、「家で過ごす時間をもっと豊かにしたい！」など、生活に役立つ情報や、ライフスタイルを豊かにするヒントを提供していきます。

まずは、6月15日（火）に『【超簡単解説！】液晶テレビと有機ELテレビの違いとは。』、『～テレビ購入をお考えの方へ～ 後悔しないテレビの選び方』、『テレビの買い替えはいつするべきか？』という、テレビ製品が詳しくない方にも分かりやすく解説した3本の記事を公開。今後も継続的に情報発信していきます。





※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※画像はすべてイメージです

※本仕様は予告なく変更される場合があります

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

【モバイル・コミュニケーションズ】

スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。

また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。