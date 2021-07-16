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LGエレクトロニクス、モバイルノートパソコン計88モデルが「Windows 11」への無償アップデートに対応
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都 中央区）は、モバイルノートパソコンの対象88モデルにおいて、「Windows 11」への無償アップグレードに対応します。アップグレードは、2021年後半から2022年にかけて実施予定で、対象モデルは、当社ホームページ（https://www.lg.com/jp/computer-pc/windows-11）にて順次更新します。
※ 2021年7月の時点で、非公式のWindows 11がインターネット上に出回っております。Microsoft社から正式にリリースされるWindows 11をお待ちください。
※ 現在お使いのPCのアップグレード可否について
Microsoft社の「PC 正常性チェックアプリ、または PS Health Check App」にて、現在お使いのPCが、Windows 11へアップグレードできるかどうかをご確認いただけます。アプリでご確認いただけたら、Windows11がリリースされた際に無償でアップグレードいただくことができます。
※ Windows11へのアップグレードは、 2021年後半から2022年にかけて実施される予定です。アップグレードの詳細については、https://www.microsoft.com/windows/windows-11#pchealthcheck をご参照ください。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
【モバイル・コミュニケーションズ】
スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20210716-lg-notebook-pc-upgrade-to-windows-11.html isCopied
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