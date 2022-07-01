LGエレクトロニクス・ジャパン　カスタマーセンター　電話番号変更のお知らせ

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、2022年7月13日（水）より、カスタマーセンターの電話番号を以下の通り変更します。



この度の変更は、電話受付にクラウドを導入することにより、サービスのさらなる向上と、社員の働き方の多様化を推奨することを目的としています。

また当社では、電話のみならず、メール、LINEと幅広いサポート体制にて、お客様のお問い合わせに対応し、充実したサービスを提供してまいります。

■ 新電話番号：

○固定電話： 0120-407-722 （通話料無料）

○携帯電話・PHS： 050-3188-3900（通話料有料）



■ 受付時間：9:00～18:00 (年末年始および当社指定日を除く)



■ 変更日：2022年7月13日（水）9:00より



※旧番号は近日中に受付を終了します。

※便利なLINEでのチャットサポートやメールでのお問い合わせも受け付けておりますので、詳細は当社ホームページをご参照ください。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。