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LGエレクトロニクス・ジャパン 報道関係者向けメールアドレス変更のお知らせ
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、本日2023年1月6日（金）より、報道関係者向けのお問い合わせメールアドレスを以下の通り変更します。
関係者の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 変更後の報道関係者向けお問い合わせ先
LGエレクトロニクス・ジャパン広報事務局（株式会社サステナブル内）
担当：有山 Email: lg-pr@sustainable.co.jp ※変更なし
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：阿部 新Emailアドレス: jpn-pr@lge.com
※旧アドレス「pr.jp@lge.com」は、近日中に受付を終了予定です。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機、空気清浄機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、オーディオ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
報道関係者のお問い合わせ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: jpn-pr@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20230106-email-address-for-the-press-changed.html isCopied
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