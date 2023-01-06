LGエレクトロニクス・ジャパン　報道関係者向けメールアドレス変更のお知らせ

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、本日2023年1月6日（金）より、報道関係者向けのお問い合わせメールアドレスを以下の通り変更します。

関係者の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■ 変更後の報道関係者向けお問い合わせ先



LGエレクトロニクス・ジャパン広報事務局（株式会社サステナブル内）

担当：有山 Email: lg-pr@sustainable.co.jp ※変更なし



LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

広報担当：阿部 新Emailアドレス: jpn-pr@lge.com

※旧アドレス「pr.jp@lge.com」は、近日中に受付を終了予定です。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要