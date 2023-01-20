LGのモバイルノートパソコンを対象に　バッテリー交換無料＋最大2万円のキャッシュバック！『春の新生活応援キャンペーン』を実施　応募期間：4月30日（日）まで

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、本日2023年1月20日（金）より、モバイルノートパソコンを対象とした『春の新生活応援キャンペーン』を実施します。

本キャンペーンは、当社が展開するモバイルノートパソコンをビジネスや学業におけるパートナーとして、新たに新生活を迎えてほしいという思いを込めて実施します。

見やすい大画面と軽量、長時間、頑丈さ、高性能すべてを兼ね備えた「LG gram」と、AMD Ryzen™ プロセッサーを搭載し、ハイパフォーマンスかつ手に取りやすい価格帯を実現した「LG Ultra PC」が対象製品となり、どちらかをご購入いただき、Webでご応募いただくと、応募者全員にバッテリー交換無料（1万円相当）のサービスと、最大2万円のキャッシュバックを実施します。（※購入モデルによってキャッシュバック金額は異なります）

詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

－ キャンペーン概要 －

■購入対象期間： 2023年1月20日（金）～4月16日（日）23：59まで ■応募期間： 2023年1月20日（金）～4月30日（日）23：59まで ■対象製品： ①LG UltraPC 14/16/17U70Qシリーズ

バッテリー交換1回無料（1万円相当）



②LG gram 14Z90Qシリーズ

1万5千円キャッシュバック ＋バッテリー交換1回無料（1万円相当）



③LG gram 16/17Z90Qシリーズ、LG gram 2in1 16T90Qシリーズ

2万円キャッシュバックor 16インチポータブルモニター「gram+view」（4万円相当）

＋バッテリー交換1回無料（1万円相当） ■応募方法： ＜STEP 1＞ 購入期間中に、対象製品をLG指定販売店で購入 ＜STEP 2＞ LG公式サイトで製品のサポート会員登録をする。

※会員登録の際、必ず購入した製品（シリアルナンバー含む）を登録してください。 ＜STEP 3＞ LG gram 公式コミュニティ〈Hustle Hub by LG gram〉に参加

※LG UltraPCをご購入の方は必須ではありません ＜STEP 4＞ 製品を購入した〈EC サイト〉か〈LG 公式サイト〉に購入製品のレビューを投稿 ＜STEP 5＞ キャンペーンページでメールアドレスを登録し、専用フォームより応募。

キャッシュバックの現金受取は便利なセブン銀行「ATM受取」をご利用いただけます。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。