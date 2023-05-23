モバイルノートPC「LG gram」2023年モデル発売記念！ ポータブルモニターまたはバッテリー交換1回無料『新製品体感キャンペーン』を5月25日（木）より実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、2023年5月25日（木）より、2023年発売のモバイルノートパソコン「LG gram」を対象とした『新製品体感キャンペーン』を実施します。

本キャンペーンは、軽量＆スリムなコンパクトデザインでありながら、耐久性と長時間駆動、高性能を実現したモバイルノートパソコン「LG gram」の2023年モデル発売を記念し、対象モデルをご購入の上、Webでご応募いただくと、応募者全員に16インチのポータブルモニター「LG gram +view 16MR70」（4万円相当）または、ご購入製品のバッテリー交換1回無料（1万円相当）をプレゼントします。詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

－ キャンペーン概要 －

■購入対象期間： 2023年3月30日（木）～6月15日（木）23：59まで ■応募期間： 2023年5月25日（木）～6月30日（金）23：59まで ■対象モデル： モバイルノートパソコン「LG gram」2023年モデル

※日本発売モデルのみ。一部対象外のモデルがありますので、詳細はキャンペーンページをご覧ください。 ■プレゼント内容： ①「LG gram」14ZB90Rシリーズ

→バッテリー交換１回無料サービス（1万円相当）

※購買日から13ヶ月～36ヶ月の間にバッテリーを1回交換

②その他の「LG gram」2023年モデル

→16インチのポータブルモニター「LG gram +view 16MR70」（4万円相当）をプレゼント ■応募方法：

＜STEP 1＞購入期間中に、対象モデルをLG指定販売店にて購入する。

＜STEP 2＞LG公式サイトで会員登録をし、購入した製品（シリアルナンバーを含む）を登録する。

＜STEP 3＞LG gram 公式コミュニティ〈Hustle Hub by LG gram〉に参加する。

＜STEP 4＞製品を購入した〈EC サイト〉か〈LG 公式サイト〉に購入製品のレビューを投稿する。

＜STEP 5＞キャンペーンページでお客様のメールアドレスを登録し、専用フォームよりご応募ください。

＜STEP 6＞応募が確定後、事務局より賞品「LG gram+view」を発送いたします。

賞品が「バッテリー交換」の方は、指定期間内に一度LG サポートより申し込みができます。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2022年の世界売上高は約83.5兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。