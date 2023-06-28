有機EL、液晶テレビ2023年モデルの正式発売日が決定！7月5日（水）より全国で順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、先日発表した2023年のテレビ新製品において、7月上旬に発売予定だった一部モデルの正式発売日が、2023年7月5日（水）に決定しましたのでお知らせします。

有機ELテレビでは、4Kの最上位シリーズとなる「OLED G3」と、豊富なサイズラインアップが魅力の「OLED C3」シリーズを含む計8モデルをいよいよ発売。さらに液晶テレビでは、量子ドットMiniLED液晶の「LG QNED MiniLED」を採用した「QNED85JRA」シリーズと、量子ドット液晶の「QNED80JRA」を含んだ、計7モデルを一斉発売します。

その他のモデルは、8月下旬の発売を予定しており、詳細の発売日は決定し次第、当社ホームページなどで発表いたします。

テレビは世界中のエンターテインメントと繋がることができるデバイスとして、新たな進化を遂げています。当社は今後も、従来の常識を塗り替えるテレビ製品を皆様にお届けしてまいります。

＜有機ELテレビ 発売概要＞

シリーズ 品番 画素数／パネル 型 価格（予想実売価格・税込） 発売予定日 OLED Z3 OLED88Z3PJA 8K／OLED evo 88 オープン価格（3,960,000円前後） 受注生産受付中 OLED G3 OLED77G3PJA 4K／OLED evo 77 オープン価格（880,000円前後） 7月5日（水） OLED65G3PJA 65 オープン価格（610,000円前後） OLED55G3PJA 55 オープン価格（430,000円前後） OLED C3 OLED83C3PJA 4K／OLED evo 83 オープン価格（990,000円前後） OLED65C3PJA 65 オープン価格（490,000円前後） OLED55C3PJA 55 オープン価格（360,000円前後） OLED48C3PJA 48 オープン価格（300,000円前後） OLED42C3PJA 42 オープン価格（290,000円前後） OLED B3 OLED77B3PJA 4K／OLED 77 オープン価格（650,000円前後） 8月下旬予定 OLED65B3PJA 65 オープン価格（430,000円前後） OLED55B3PJA 55 オープン価格（300,000円前後）

※2022年発売の「ART90（型番：65ART90EJQA）」と、「LG OLED Flex（型番：42LX3QPJA）」は継続販売中

＜液晶テレビ 発売概要＞

シリーズ 品番 画素数／パネル インチ 価格（予想実売価格・税込） 発売予定日 QNED85JRA 86QNED85JRA 4K／LG QNED MiniLED 86 オープン価格（720,000円前後） 7月5日（水） 75QNED85JRA 75 オープン価格（500,000円前後） QNED80JRA 86QNED80JRA 4K／LG QNED 86 オープン価格（590,000円前後） 75QNED80JRA 75 オープン価格（380,000円前後） 65QNED80JRA 65 オープン価格（300,000円前後） 55QNED80JRA 55 オープン価格（200,000円前後） 50QNED80JRA 50 オープン価格（180,000円前後） QNED75JRA 43QNED75JRA 4K／LG QNED 43 オープン価格（140,000円前後） 8月下旬予定 UR8000 75UR8000PJB 4K／LG UHD TV 75 オープン価格（260,000円前後） 65UR8000PJB 65 オープン価格（190,000円前後） 55UR8000PJB 55 オープン価格（160,000円前後） 50UR8000PJB 50 オープン価格（130,000円前後） 43UR8000PJB 43 オープン価格（110,000円前後）

※2022年発売の「LG LED TV」（フルHD）の「32LX7000PJB」は継続販売予定

※UR8000シリーズは標準リモコンが付属しています。マジックリモコンを使用する場合は、別売りの「MR23JP」（2023年製）が対応します。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2022年の世界売上高は約83.5兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。