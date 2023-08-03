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【コストコ限定】3.0.2ch対応サウンドバー

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仕様

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【コストコ限定】3.0.2ch対応サウンドバー

S75QC

【コストコ限定】3.0.2ch対応サウンドバー

'front view with rear speaker
高級車にも採用された

Meridian
プレミアムサウンド

英国ハイエンドオーディオブランドMeridianとのパートナーシップにより完成した高品質なサウンドで映画や音楽を楽しみましょう。

Close-up of LG Sound Bar left side with Meridian logo shown on bottom left corner on a product.

英国を代表する老舗オーディオブランド、Meridian™

Meridianは、あらゆる環境で可能な限り最高の音質が出せるよう取り組んでいます。
人間が音を聞いて知覚する方法に関する科学である音響心理学の専門知識を駆使し、人間の耳にとって何が最も重要かを研究しています。MeridianのDSPテクノロジー(デジタル信号処理)とサウンドチューニングを適用することで、より正確で本物のサウンドパフォーマンスをお楽しみいただけます。

※上記はMeridian社の製品（国内未発売、2022年10月現在）となります。

英国を代表する老舗オーディオブランド、Meridian

Meridian™の先端テクノロジーと専門性

MeridianはHi-Fiオーディオのパイオニア、そしてDSPの専門家として、業界標準やベンチマークとなった先駆的技術の開発と採用において、重要な役割を果たしてきました。

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DSP（デジタル信号処理）

DSPでオーディオ信号を制御することで、高度なテクノロジー設計とサウンドチューニングが可能となり、あらゆる環境でサウンド性能を向上します。
yt

迫力の3.0.2チャンネルサウンド

3.0.2チャンネルサウンド、160Wの出力とDolby Atmos🄬で、
お気に入りのホームエンターテイメントも立体的な音響に。

リビングの壁にLGテレビがあります。テレビ画面で映画が再生されています。LGサウンドバーはテレビの真下にあり、背面スピーカーを左側に、ベージュの棚の上に置かれています。Dolby AtmosとDTS:Xロゴが画像中央下部に表示されています。

*Dolby、ドルビー、Dolby Atmos🄬、Dolby Vision🄬およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
*画像はイメージです。

From left, an image of rear speaker, Close up of LG TV, showing the mountin on the screen and LG Sound Bar below. On the right, Clockwise from top-bottom: close-up of LG Sound Bar. LG TV, showing a beach at sunset, and LG Sound Bar, rear speaker is placed in the living room.

原音を楽しめる
ハイレゾオーディオ

24bit/96kHzのサンプリング周波数で、録音時の原音により近い音を出力します。

Full image of LG Sound bar right side with LG logo on the bottom right corner of a product.

LG sound bar S65Q and LG TV are placed together in the living room. The TV is on, displaying a black and white image.

LGテレビにベストマッチ

LGテレビとの組み合わせで、さらに臨場感あふれるサウンドを体験してみてください。

WOW Interfaceを採用した使いやすいコントロール

使い勝手の良さが、今やあなたの手の中に。サウンドバーは、LGテレビを通じてリモコン1つで コントロールできます。リモコンを1回クリックするだけで、テレビ画面にサウンドバーのメニューと設定が表示されます。ボリュームコントロール、接続状況の確認、サウンドモードの選択なども行うことができます。

* サウンドバーモードコントロールは、サウンドバーの型式によって異なる場合があります。
* LGテレビのリモコンの使用は、特定の機能に限定されます。
* 互換テレビ:OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/75, UHD UR/UQ、FHD 63。
* 本機能はサウンドバーのステータス確認とテレビ画面での設定変更に対応しており、音量レベルの調整 (40 ～ 100)、サウンドバーのモードコントロールを行うことができます。
* ご購入時にサービスがご利用いただけない場合がございますので、ご注意ください。アップデートにはネットワーク接続が必要です。

デザイン

LGテレビにマッチするデザインで、リビングを美しく演出します。

LGテレビのAIサウンドがよりクリアに

LGサウンドバーにはテレビサウンドシェア機能が搭載されており、LGテレビのAIプロセッサーがアップグレードしたクリアなサウンドをサウンドバーから出力します。
LGテレビと同時使用で、ニュースからゲームまで、最高の音質と画質でお楽しみいただけます。

*テレビサウンドシェア機能はマジックリモコン対応のLGテレビと接続することで使用できます。
*AIプロセッサーのバージョンはテレビのモデルにより異なります。

地球にやさしいサウンドバー

生産から出荷まで、すべてのプロセスがエコ認証を取得しています。
From left ENERGY STAR (logo), UL VALIDATED (logo), Global Recycled Standard (logo), SGS ECO PRODUCT (logo) are shown.

内部部品に
再生プラスチックを使用

サウンドバー本体の上下部に再生プラスチックを使用。
ULからECV（環境性能検証）製品として認証を受けています。

後ろにサウンドバーの正面画像、前にサウンドバーの金属フレーム画像があります。

*画像はイメージです。

ペットボトルから
生まれ変わった
ファブリック素材

There is a pictogram of plastic bottles and a right-sided arrow and a recycle mark and a right-sided arrow and a left part of sound bar.

梱包材には再生紙を利用

梱包材の内側を発泡スチロールとビニール素材から再生紙に変更したことで、LGサウンドバーはSGSからエコ製品（製品を保護しつつ環境にやさしい代替品）として認定されています。

梱包材には再生紙を利用

※SGSは、検査、検証、試験、および認証サービスにおいて世界的にもトップクラスの企業です。

プリント

仕様

チャンネル数

3.0.2

出力

160 W

Dolby Atmos

はい

DTS:X

はい

WOW Orchestra

はい

メイン

890 x 65 x 119 mm

全てのスペック

サウンド効果

スポーツ

はい

AIサウンドプロ

はい

ベースブラスト / ベースブラスト＋

はい

シネマ

はい

クリアボイスプロ

はい

ゲーム

はい

ミュージック

はい

標準

はい

付属品

HDMI ケーブル

はい

リモコン

はい

壁掛けブラケット

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

AAC+

はい

Dolby Atmos

はい

Dolby Digital

はい

DTS Digital Surround

はい

DTS:X

はい

バーコード

バーコード

4989027023109

接続性

Bluetoothコーデック(SBC/AAC)

はい

Bluetoothバージョン

4.2

HDMI In

1

HDMI Out

1

光デジタル(S/PDIF)

1

USB

1

利便性

アプリ －iOS/Android OS

はい

サウンドバーモードコントロール

はい

テレビサウンドモード共有

はい

WOW Orchestra

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

メイン

890 x 65 x 119 mm

一般

チャンネル数

3.0.2

スピーカー数

7 EA

出力

160 W

HDMI対応

ARC(オーディオリターンチャンネル)

はい

eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)

はい

HDMI CEC(Simplink)

はい

Dolby Vision

はい

HDR10

はい

パススルー

はい

4Kパススルー

はい

ハイレゾオーディオ

サンプリング

24bit/96kHz

ビット拡張/アップサンプリング

24bit/96kHz

電源

消費電力(メインスピーカー)

38 W

電源オフ時消費電力(メインスピーカー)

0.5 W ↓

重量

梱包重量

6.24 kg

メイン

3.75 kg

公式サイトで購入

'front view with rear speaker

S75QC

【コストコ限定】3.0.2ch対応サウンドバー