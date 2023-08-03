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【コストコ限定】3.0.2ch対応サウンドバー
Meridian™の
プレミアムサウンド
Close-up of LG Sound Bar left side with Meridian logo shown on bottom left corner on a product.
英国を代表する老舗オーディオブランド、Meridian™
人間が音を聞いて知覚する方法に関する科学である音響心理学の専門知識を駆使し、人間の耳にとって何が最も重要かを研究しています。MeridianのDSPテクノロジー(デジタル信号処理)とサウンドチューニングを適用することで、より正確で本物のサウンドパフォーマンスをお楽しみいただけます。
※上記はMeridian社の製品（国内未発売、2022年10月現在）となります。
英国を代表する老舗オーディオブランド、Meridian
Meridian™の先端テクノロジーと専門性
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DSP（デジタル信号処理）
迫力の3.0.2チャンネルサウンド
3.0.2チャンネルサウンド、160Wの出力とDolby Atmos🄬で、
お気に入りのホームエンターテイメントも立体的な音響に。
*Dolby、ドルビー、Dolby Atmos🄬、Dolby Vision🄬およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
*画像はイメージです。
原音を楽しめる
ハイレゾオーディオ
Full image of LG Sound bar right side with LG logo on the bottom right corner of a product.
* サウンドバーモードコントロールは、サウンドバーの型式によって異なる場合があります。
* LGテレビのリモコンの使用は、特定の機能に限定されます。
* 互換テレビ:OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/75, UHD UR/UQ、FHD 63。
* 本機能はサウンドバーのステータス確認とテレビ画面での設定変更に対応しており、音量レベルの調整 (40 ～ 100)、サウンドバーのモードコントロールを行うことができます。
* ご購入時にサービスがご利用いただけない場合がございますので、ご注意ください。アップデートにはネットワーク接続が必要です。
*テレビサウンドシェア機能はマジックリモコン対応のLGテレビと接続することで使用できます。
*AIプロセッサーのバージョンはテレビのモデルにより異なります。
地球にやさしいサウンドバー
内部部品に
再生プラスチックを使用
ULからECV（環境性能検証）製品として認証を受けています。
後ろにサウンドバーの正面画像、前にサウンドバーの金属フレーム画像があります。
*画像はイメージです。
ペットボトルから
生まれ変わった
ファブリック素材
There is a pictogram of plastic bottles and a right-sided arrow and a recycle mark and a right-sided arrow and a left part of sound bar.
梱包材には再生紙を利用
梱包材の内側を発泡スチロールとビニール素材から再生紙に変更したことで、LGサウンドバーはSGSからエコ製品（製品を保護しつつ環境にやさしい代替品）として認定されています。
梱包材には再生紙を利用
※SGSは、検査、検証、試験、および認証サービスにおいて世界的にもトップクラスの企業です。
仕様
-
チャンネル数
-
3.0.2
-
出力
-
160 W
-
Dolby Atmos
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
-
メイン
-
890 x 65 x 119 mm
全てのスペック
-
スポーツ
-
はい
-
AIサウンドプロ
-
はい
-
ベースブラスト / ベースブラスト＋
-
はい
-
シネマ
-
はい
-
クリアボイスプロ
-
はい
-
ゲーム
-
はい
-
ミュージック
-
はい
-
標準
-
はい
-
HDMI ケーブル
-
はい
-
リモコン
-
はい
-
壁掛けブラケット
-
はい
-
保証書
-
はい
-
AAC
-
はい
-
AAC+
-
はい
-
Dolby Atmos
-
はい
-
Dolby Digital
-
はい
-
DTS Digital Surround
-
はい
-
DTS:X
-
はい
-
バーコード
-
4989027023109
-
Bluetoothコーデック(SBC/AAC)
-
はい
-
Bluetoothバージョン
-
4.2
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
光デジタル(S/PDIF)
-
1
-
USB
-
1
-
アプリ －iOS/Android OS
-
はい
-
サウンドバーモードコントロール
-
はい
-
テレビサウンドモード共有
-
はい
-
WOW Orchestra
-
はい
-
メイン
-
890 x 65 x 119 mm
-
チャンネル数
-
3.0.2
-
スピーカー数
-
7 EA
-
出力
-
160 W
-
ARC(オーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)
-
はい
-
HDMI CEC(Simplink)
-
はい
-
Dolby Vision
-
はい
-
HDR10
-
はい
-
パススルー
-
はい
-
4Kパススルー
-
はい
-
サンプリング
-
24bit/96kHz
-
ビット拡張/アップサンプリング
-
24bit/96kHz
-
消費電力(メインスピーカー)
-
38 W
-
電源オフ時消費電力(メインスピーカー)
-
0.5 W ↓
-
梱包重量
-
6.24 kg
-
メイン
-
3.75 kg
-
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-
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