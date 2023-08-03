Meridian™は、あらゆる環境で可能な限り最高の音質が出せるよう取り組んでいます。

人間が音を聞いて知覚する方法に関する科学である音響心理学の専門知識を駆使し、人間の耳にとって何が最も重要かを研究しています。MeridianのDSPテクノロジー(デジタル信号処理)とサウンドチューニングを適用することで、より正確で本物のサウンドパフォーマンスをお楽しみいただけます。



※上記はMeridian社の製品（国内未発売、2022年10月現在）となります。