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場所を選ばないコンパクトなブルーレイ™DVDプレーヤー

仕様

レビュー

サポート

場所を選ばないコンパクトなブルーレイ™DVDプレーヤー

BP350

場所を選ばないコンパクトなブルーレイ™DVDプレーヤー

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-010567

外形寸法(W×H×D) ㎝

27.0×4.3×19.5

本体質量（kg）

0.85

電源

本体消費電力(標準値)

12W

本体待機消費電力

0.5W以下

電源入力

100-240V, 50/60Hz

再生メディア

ブルーレイ

DVD

○(BDAV対応)

CD

USB

出入力端子

HDMI音声出力

USB

対応ファイル形式

対応する映像記録方式

MPEG1/MPEG2 PS､TS/MPEG4 AVC(H.264)/SMPTE VC1(VC-9)/MKV/AVCREC/AVCHD/M4V/WMV/3GP/MP4/MOV/FLV/VOB/TS/DAT

対応する音声記録方式

LPCM/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/DolbyTrueHD/DTS/DTS-HD/MPEG 1／2 L2/MP3/WMA/AAC/FLAC

対応する画像記録方式

JPEG､GIF/アニメーションGIF､PNG

映像機能

1080pアップスケーリング

ノイズリダクション

xvYCC

SIMPLINK

プレミアムコンテンツ

YouTube

付属品

ACアダプター

1

HDMIケーブル

リモコン

リモコン用乾電池

取扱説明書

保証書

その他

保証期間

ご購入日から1年間