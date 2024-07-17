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S3CW
2021年 10月新登場使用頻度の高い機能にフォーカスしたシンプルケア・モデル
サマリー
寸法
全てのスペック
基本仕様
-
本体重量(製品のみ)
73kg
-
カラー
メタリックチャコール
-
外形寸法(幅×高さ×奥行き)(mm)
445×1850×585
-
JAN
49-89027-021051
-
消費電力(W)
489(リフレッシュコース / 標準 使用時) ※消費電力は各コースごとに異なります。
収納容量
-
収納容量(kg)
5.2
付属品
-
ハンガー
2本
-
棚
別売
機能
-
コントロールパネル
タッチパネル
-
テクノロジー
TrueSteam™ / インバーターヒートポンプコンプレッサー
-
操作音 ON / Off
○
-
Wi-Fi対応
○
リフレッシュ（分）
-
標準
○ (48)
-
おいそぎ
○ (20)
乾燥（分）
-
自動乾燥
○ (120)
-
タイマー乾燥
○ (60)
除菌／衛生（分）
-
しっかり
○ (133)
-
標準
○ (88)
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