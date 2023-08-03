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docomo STYLE series

仕様

レビュー

サポート

docomo STYLE series

L-02B

docomo STYLE series

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約110×約50×約15.8mm（最厚部 18.8mm）

質量

約125g

メインディスプレイ

約3.0インチ ワイドVGA 262,144色 TFT液晶（480×800ドット）

サブディスプレイ

約1.0インチ LED Matrix

連続待受時間

約400時間 / GSM 約220時間

連続通話時間

約210分 / GSM 約180分 / テレビ電話 約90分

カメラ有効画素数（外側）

約310万画素CMOS

カメラ有効画素数（内側）

約30万画素 CMOS

ワンセグ連続視聴時間

約140分

カメラ関連機能

接写

フォトライト

静止画/最大撮影サイズ（外側）

3M（1536×2048）

静止画/最大撮影サイズ（内側）

VGA（640×480）

静止画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/保存件数

最大1,900枚※1

静止画/デジタルズーム

最大約2.0倍（10段階）

静止画/手ブレ補正

静止画/パノラマ撮影

静止画/顔検出機能

静止画/オートフォーカス

静止画/バーコードリーダー

動画/最大記録サイズ（外側）

QVGA（320×240）

動画/最大記録サイズ（内側）

QVGA（320×240）

動画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

最大約458分※1

動画/デジタルズーム

最大約5.0倍（10段階）

動画/手ブレ補正

動画/フレームレート

最大30fps（QVGA）

メール関連機能

受信メール保存件数

最大1,000件（10.0MB）

送信メール保存件数

最大500件（5.0MB）

デコメ絵文字®

1,500種類

デコメアニメ®

¡モード関連機能

ブックマーク保存件数

最大100件

画面メモ保存件数

最大50件

iアプリ保存件数

最大100件

その他機能

電話帳

最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）

着うた®

着うたフル®

FOMAプラスエリア

きせかえツール®

着もじ®

ミュージックファイル形式

○（WMA/AAC/MP3）

iチャネル®

おサイフケータイ※2

microSD™※3（2GBまで）

microSDHC™※3（8GBまで）

赤外線通信

マルチアクセス

マルチタスク

ドキュメントビューアー

○ ※4

モーションセンサー

電子辞書

○（国語辞典/英和辞典/和英辞典）

サービス/機能対応表

iコンシェル/オートGPS

－/－

ケータイデータお預かりサービス※5

iアプリオンライン

iアプリタッチ

iウィジェット

ワンセグ

DCMX iD※2（おサイフケータイ）

GPS

マイエリア

HIGH-SPEED※6 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）

○/－

WORLD WING（3G+GSM）

使いかたガイド

デコメ絵文字®

1,500種類

Music&Videoチャネル

ビデオクリップ

メモリーカード対応状況※

microSD/microSDHC

2010年4月14日現在

LG Electronics株式会社

1GB、2GB、4GB

サンディスク株式会社

1GB、2GB、4GB、6GB、8GB

Panasonic株式会社

1GB、2GB、4GB、8GB

株式会社東芝

1GB、2GB、4GB、8GB

アイ・オー・データ機器

1GB、2GB、4GB

ELECOM

1GB、2GB、4GB

EZ-Memory

1GB、2GB

Princeton

1GB、2GB、4GB

通信事業者

docomo

Yes