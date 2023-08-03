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docomo PRO series

仕様

レビュー

サポート

docomo PRO series

L-03C

docomo PRO series

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約112mm×幅約60mm×厚さ約17.3mm（最厚部約22mm）

質量

約165g

本体色

Black／Champagne

メインディスプレイ

約3.0インチ／横480ドット×縦800ドット・ワイドVGA TFT液晶／16,777,216色

サブディスプレイ

連続待受時間

3G連続 約350時間／GSM連続 約310時間（静止時〔自動〕）

連続通話時間

3G 約220分／GSM 約250分

連続テレビ電話時間

約100分

カメラ有効画素数（外側）

顔認識CCDカメラ（有効画素数約1210万／記録画素数約1200万）

カメラ有効画素数（内側）

外部メモリー

最大対応容量 : microSD（2GB)／microSDHC（16GB)

通信事業者

docomo

Yes