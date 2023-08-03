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docomo PRIME series

仕様

レビュー

サポート

docomo PRIME series

L-06A

docomo PRIME series

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約110×約52×15.4mm（最厚部 約18.5mm）

質量

約131g

メインディスプレイ

約3.0インチ ワイドVGA 262,144色 TFT液晶（480×800ドット）

サブディスプレイ

約1.0インチ LED Matrix

連続待受時間

約320時間

連続通話時間

約200分/GSM 約180分/テレビ電話 約80分

充電時間（ACアダプタ 01/02)

約180分

充電時間（DCアダプタ 01/02)

約180分

メール関連機能

受信メール保存件数

最大1,000件（10.0MB）

送信メール保存件数

最大500件（5.0MB）

デコメ絵文字®

○（1,500種類）

デコメアニメ®

同報メール

最大5件

メールフォルダ数

最大20個

¡アプリ関連機能

アプリサイズ

最大1MB

保存件数

最大100件

¡モード関連機能

FOMAハイスピード対応

HSDPA 7.2Mbps※1/HSUPA 5.7Mbps※1

ブックマーク保存件数

最大100件

画面メモ保存件数

最大50件

その他機能

電話帳

最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）

おサイフケータイ

○※2

きせかえツール

着うた®

着うたフル®

Music&Videoチャネル

FOMAプラスエリア

iチャネル®

おサイフケータイ※2

赤外線通信

国際ローミング対応（3G/GSM）

○/○

ドキュメントビューア

○（PDF、WORD、Excel®、PowerPoint®※3

バーコードリーダー

モーションセンサー

電子辞書

○（国語辞典/英和辞典/和英辞典）

外部メモリー（別売）

microSD™HC（8GBまで対応）※4

サービス/機能対応表

iコンシェル®

iウィジェット®

iアプリオンライン

iアプリタッチ

ワンセグ

DCMX® iD™

2in1®

GPS

HIGH-SPEED※1 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）

○/○

WORLD WING（3G+GSM）

音声入力

Music&Videoチャネル

ビデオクリップ

FLV/WMV

ポケットU

ワンセグ機能

連続視聴時間

約140分

視聴予約

録画

マルチウィンドウ

カメラ機能

有効画素数（外側）

約510万画素 CMOS

有効画素数（内側）

約31万画素 CMOS

フォトライト

接写

静止画/オートフォーカス

静止画/手ブレ補正

静止画/記録サイズ（外側）

5.1M（2560×1920）、3M（2048×1536）、2M（1600×1200）、1M（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、QVGA(320×240）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、壁紙（800×640）

静止画/記録サイズ（内側）

最大VGA 480×640

静止画/保存件数（本体）

最大約1,900枚※5

静止画/連続撮影

最大6枚

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

静止画/デジタルズーム

最大2.0倍（10段階）

静止画/顔検出機能

○（最大3人まで）

静止画/パノラマ撮影

動画/記録サイズ（外側）

QVGA（320×240）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）

動画/記録サイズ（内側）

最大QVGA（320×240）

動画/オートフォーカス

動画/手ブレ補正

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

約512分※5（1件あたり最大約60分）

動画/フレームレート

最大30fps（QVGA）

動画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

動画/デジタルズーム

最大約5.0倍（10段階）

メモリーカード対応状況※

microSD/microSDHC

2009年9月1日現在

LG Electronics株式会社

1GB、2GB、4GB

サンディスク株式会社

32MB、64MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、6GB、8GB

Panasonic株式会社

32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、8GB

株式会社東芝

64MB、256MB、1GB、8GB

Kingston

1GB、2GB

通信事業者

docomo

Yes