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docomo STYLE series L-10C
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約106mm×約50mm×約15.5mm（最厚部約17.4mm）
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質量
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約115g
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メインディスプレイ
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約2.8インチ ワイドQVGA 262,144色 TFT液晶（240×400ドット）
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サブディスプレイ
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約1.2インチ PMOLED（128×96ドット）
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連続待受時間
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約420時間 / GSM 約220時間
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連続通話時間
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約220分 / GSM約180分 / テレビ電話* 約130分
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充電時間（ACアダプタ 01/02)
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約200分
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充電時間（DCアダプタ 01/02)
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約200分
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カメラ有効画素数（外側）
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約320万画素 CMOS
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カメラ有効画素数（内側）
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－
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ワンセグ連続視聴時間
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約230分
カメラ関連機能
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接写
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○
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フォトライト
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－
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静止画/最大撮影サイズ（外側）
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3M（1536×2048）
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静止画/最大撮影サイズ（内側）
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－
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静止画/画質
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3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
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静止画/ファイル形式
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JPEG
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静止画/保存件数
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本体 : 最大約390枚 ※1
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静止画/デジタルズーム
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最大約1.6倍（10段階）
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静止画/手ブレ補正
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○
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動画/最大記録サイズ（外側）
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QVGA（320×240）
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動画/最大記録サイズ（内側）
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－
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動画/画質
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3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/録画時間
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本体 : 最大約60分 ※2
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動画/デジタルズーム
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最大約1.6倍（10段階）
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動画/手ブレ補正
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－
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動画/オートフォーカス
-
－
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動画/フレームレート
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最大15fps
サービス/機能対応表
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ワンセグ
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○
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GPS
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－
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マイエリア
-
－
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iコンシェル®（メモ対応）
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－
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ケータイデータお預かりサービス
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○ ※3
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デコメ絵文字®
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2,000種類
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防水
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－
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iBodymo®
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－
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タッチパネル
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－
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DCMX® iD™（おサイフケータイ）
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－
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地図アプリ（ドコモ地図ナビ）
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－
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声の宅配便®
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－
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WORLD WING®（3G+GSM）
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－
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防塵
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－
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iモーション（50MB対応）
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－
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HIGH-SPEED※4 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）
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○ / －
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Bluetooth®
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－
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ドキュメントビューア※5
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○
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Wi-Fi
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－
通信事業者
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docomo
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Yes
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