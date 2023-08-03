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docomo STYLE series L-10C

仕様

レビュー

サポート

docomo STYLE series L-10C

L-10C

docomo STYLE series L-10C

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約106mm×約50mm×約15.5mm（最厚部約17.4mm）

質量

約115g

メインディスプレイ

約2.8インチ ワイドQVGA 262,144色 TFT液晶（240×400ドット）

サブディスプレイ

約1.2インチ PMOLED（128×96ドット）

連続待受時間

約420時間 / GSM 約220時間

連続通話時間

約220分 / GSM約180分 / テレビ電話* 約130分

充電時間（ACアダプタ 01/02)

約200分

充電時間（DCアダプタ 01/02)

約200分

カメラ有効画素数（外側）

約320万画素 CMOS

カメラ有効画素数（内側）

ワンセグ連続視聴時間

約230分

カメラ関連機能

接写

フォトライト

静止画/最大撮影サイズ（外側）

3M（1536×2048）

静止画/最大撮影サイズ（内側）

静止画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/保存件数

本体 : 最大約390枚 ※1

静止画/デジタルズーム

最大約1.6倍（10段階）

静止画/手ブレ補正

動画/最大記録サイズ（外側）

QVGA（320×240）

動画/最大記録サイズ（内側）

動画/画質

3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

本体 : 最大約60分 ※2

動画/デジタルズーム

最大約1.6倍（10段階）

動画/手ブレ補正

動画/オートフォーカス

動画/フレームレート

最大15fps

サービス/機能対応表

ワンセグ

GPS

マイエリア

iコンシェル®（メモ対応）

ケータイデータお預かりサービス

○ ※3

デコメ絵文字®

2,000種類

防水

iBodymo®

タッチパネル

DCMX® iD™（おサイフケータイ）

地図アプリ（ドコモ地図ナビ）

声の宅配便®

WORLD WING®（3G+GSM）

防塵

iモーション（50MB対応）

HIGH-SPEED※4 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）

○ / －

Bluetooth®

ドキュメントビューア※5

Wi-Fi

通信事業者

docomo

Yes