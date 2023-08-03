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次世代タッチパネル × 大容量バッテリー搭載スマートフォン
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約139mm×幅約70m×厚さ約9.9mm(最厚部:10.1mm)
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質量
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約156g
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ディスプレイ
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約5インチ IPSディスプレイ（1080×1920ドットFUll HD)
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最大同時発色数
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16,777,216色
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OS
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Android™ 4.1
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CPU
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APQ8064T/ 1.7GHz（Quad Core）
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バッテリー
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3000mAh（急速充電対応）※バッテリー着脱不可
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充電時間
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約200分（AC時）
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連続通話時間
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3G 約920分 / GSM 約780分
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連続待受時間
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3G：約470時間 / LTE：約460時間 / GSM：約780分 ※
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メモリー
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ROM 32GB / RAM 2GB
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データ容量
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約20.1GB（共有）
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外部メモリー
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microSD™（2GB）／microSDHC™（32GBまで）／microSDXC※(64GB)※microSDXC対応機種でのみ使用可能
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Xi
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○（受信時最大100Mbps 送信時最大37.5Mbps 800MHz対応） ※
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FOMAハイスピード対応
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○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）
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FOMAプラスエリア
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○
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電話帳
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最大登録件数：約20.1GB（名前/電話番号/メールアドレス共有、件数制限なし）
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メール最大保存件数
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受信約20.1GB（共有）/送信約20.1GB（共有）
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miniUIMカード
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○ ※
カメラ関連機能
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接写
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○
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映像素子
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CMOS/CMOS ※
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フォトライト
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動画：○/静止画：－ ※
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記録画素数
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約1310万画素/約190万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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カメラ有効画素数
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約1320万画素/約240万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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高感度撮影
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動画：－/静止画：○（最大ISO800）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大4160ｘ3120
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静止画/ファイル形式
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JPEG
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静止画/保存件数
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約51700枚（本体保存時）/約2400枚（外部メモリ1GB保存時） ※
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静止画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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静止画/手ブレ補正
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○
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顔検出機能
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○
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静止画/オートフォーカス
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○
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カメラ（静止画）連続撮影
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1～20枚
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動画/最大記録サイズ（外側）
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1920×1080
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/フレームレート
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最大30fps ※
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動画/録画時間
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約84分（本体保存時）/約21分（外部メモリ1GB保存時） ※
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動画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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動画/手ブレ補正
-
○
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HDムービー対応
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○
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動画/オートフォーカス
-
○
無線LAN
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無線LAN規格
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IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz
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WEP
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○ ※64/128bitASCII/HEX
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WPA/WPA2 Mixed Mode
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802.1x/PSK ※TKIP/AES
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WPA2（only mode）
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802.1x/PSK ※AES
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802.1x
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TLS/TTLS（CHAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）
-
QoS
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WMM、WMM-PS
ワンセグ機能
-
録画予約
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○
-
字幕表示
-
○
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連続視聴時間
-
約320分（縦画面×イヤホンマイク利用時）
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視聴予約
-
○
-
録画
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本体：○(約900分)/外部メモリ：－
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外部出力対応
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○(HDMI)
その他機能
-
NOTTV
-
○
-
NOTTV連続視聴時間
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連続視聴時間300分
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おサイフケータイ
-
○
-
NFC
-
○
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かざしてリンク
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○
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HDMI端子
-
○（タイプB） ※別途HDMI変換アダプタL01が必要です。
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音声認識
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○（しゃべって検索、しゃべってキー入力、しゃべってカンタン操作、GoogleVoiceSearch）
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日本語入力システム
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LG日本語キーボード
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ドキュメントビューア
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PolarisOffice ※
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：8台)
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Wi-Fi（無線LAN）
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○
-
WORLD WING
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クラス4 ※地域により対応サービスは異なります。
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通信速度
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Xi:100Mbps/37.5Mbps,FOMA:14Mbps/5.7Mbps※
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赤外線通信
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電話帳、マイプロフィール、名刺、スケジュール・メモ、spモードメール、動画、静止画、トルカ ※IrSimpleTM/IrSSTMには非対応です。
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Bluetooth
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○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、FTP
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Bluetoothテザリング
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○
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USBテザリング
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○(最大接続台数：1台)
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電話帳登録外着信拒否
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○
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デコメール®
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○ ※かんたんデコメアプリ非対応です。
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メール翻訳コンシェル
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○
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はなして翻訳
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○
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うつして翻訳
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○
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電話帳
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ドコモ電話帳○/電話帳-
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声の宅配便
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○
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しゃべってコンシェル
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○
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iチャネル®
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○
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GPS
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○（オートGPS/海外GPS対応）※測位に別途パケット料金がかかります。
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ドコモ地図ナビ
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○
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ドコモドライブネット
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ドライブネットクレイドル01
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ミュージックプレーヤー
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○
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ドコモマーケット
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○
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フォトコレクション
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○
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iコンシェル
-
○
-
マチキャラ
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○
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docomo Palette UI
-
○
-
ケータイデータお預かりサービス
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○
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ケータイお探しサービス
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○
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おまかせロック
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○
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バイオ認証
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顔認証
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ドコモあんしんスキャン
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○
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エリアメール
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○
通信事業者
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docomo
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Yes
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