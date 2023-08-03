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驚きの映像美！新感覚ディスプレイ搭載の洗練コンパクトOptimus
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約131ｘ約63ｘ約10.5mm（最厚部約10.7mm）
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質量
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約132g
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ディスプレイ
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約4.5インチ （True HD IPS+）/720×1280 HD
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最大同時発色数
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16,777,216色
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OS
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Android™ 4.2
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CPU
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APQ8064T/ 1.7GHz（Quad Core）
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バッテリー
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2100mAh
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充電時間
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約160分（AC時）
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連続通話時間
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3G 約600分 / GSM 約610分
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連続待受時間
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3G 約410時間 / GSM 約320時間 / LTE 約360時間
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メモリー
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ROM 32GB / RAM 2GB
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本体色
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White / Black
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データ容量
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約20.1GB（共有）
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外部メモリー
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microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）
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Xi
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○（受信時最大100Mbps 送信時最大37.5Mbps 800MHz対応） ※
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FOMAハイスピード対応
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○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）
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電話帳
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最大登録件数：約20.1GB（名前/電話番号/メールアドレス共有、件数制限なし）
-
メール最大保存件数
-
受信約20.1GB（共有）/送信約20.1GB（共有）
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miniUIMカード
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○
カメラ関連機能
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接写
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○
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映像素子
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裏面照射型CMOS/表面照射型CMOS
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フォトライト
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動画：○/静止画：－ ※
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記録画素数
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約1310万画素/約120万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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カメラ有効画素数
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約1320万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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高感度撮影
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動画：－/静止画：○（最大ISO800）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大4208ｘ3120
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静止画/ファイル形式
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JPEG
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静止画/保存件数
-
約52000枚（本体保存時）/約2500枚（外部メモリ1GB保存時）
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静止画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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静止画/手ブレ補正
-
○
-
静止画/オートフォーカス
-
○
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カメラ（静止画）連続撮影
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1～6枚
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動画/最大記録サイズ（外側）
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1920×1080
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/フレームレート
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最大30fps
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動画/録画時間
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約90分（本体保存時）/約20分（外部メモリ1GB保存時） ※
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動画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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動画/手ブレ補正
-
○
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HDムービー対応
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○
-
動画/オートフォーカス
-
○
無線LAN
-
無線LAN規格
-
IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz
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WEP
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○ ※64/128bit
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WPA/WPA2 Mixed Mode
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802.1x/PSK ※TKIP/AES
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WPA2（only mode）
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802.1x/PSK ※TKIP/AES
-
802.1x
-
TLS/TTLS（PAP）/TTLS（CHAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）
-
QoS
-
WMM、WMM-PS
ワンセグ機能
-
録画予約
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○
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字幕表示
-
○
-
連続視聴時間
-
約290分
-
視聴予約
-
○
-
録画
-
本体：○/外部メモリ：－
-
外部出力対応
-
○(Wi-Fi Display)
その他機能
-
ワンセグ
-
○
-
NOTTV
-
○ 録画機能付
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NOTTV連続視聴時間
-
連続視聴時間190分
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おサイフケータイ
-
○
-
FeliCa
-
○
-
NFC
-
○
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iC通信
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iCお引っ越しサービス
-
かざしてリンク
-
○
-
おくだけ充電
-
○
-
伝言メモ
-
○
-
国際ローミング対応（3G/GSM）
-
○/○
-
音声認識
-
○（しゃべって検索、しゃべってカンタン操作、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）
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日本語入力システム
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LG日本語キーボード
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：8台)
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Wi-Fi（無線LAN）
-
○
-
WORLD WING
-
クラス4(3G ○ / 3G850 ○ / GSM ○)
-
赤外線通信
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○ ※ IrSimpleTM／IrSSTMには非対応です。
-
Bluetooth
-
○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP(aptX対応)、AVRCP、PBAP、FTP
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USBテザリング
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○(最大接続台数：1台)
-
防水
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IPX5/7等級
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電話帳登録外着信拒否
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○
-
デコメール®
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○ ※かんたんデコメアプリ非対応です。
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メール翻訳コンシェル
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○
-
はなして翻訳
-
○
-
うつして翻訳
-
○
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電話帳
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ドコモ電話帳○/電話帳-
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声の宅配便
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○
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しゃべってコンシェル
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○
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iチャネル®
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○
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GPS
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○（オートGPS/海外GPS対応）※測位に別途パケット料金がかかります。
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ドコモ地図ナビ
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○
-
ドコモドライブネット
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ドライブネットクレイドル01
-
ドコモマーケット
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dビデオ/dミュージック/dブック/dゲーム/dショッピング/dアプリ&レビュー/dアニメストア
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フォトコレクション
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○
-
iコンシェル
-
○
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マチキャラ
-
○
-
docomo Palette UI
-
○
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iBodymo
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歩数/ウォーキング・ジョギング/その他運動/フードノート/メダル・体重管理
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i Bodymo（ゲーム）
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i Bodymoライブ壁紙～タウン編～/なるほど！ニッポン巡り SP版
-
ケータイデータお預かりサービス
-
○
-
ケータイお探しサービス
-
○
-
おまかせロック
-
○
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バイオ認証
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顔認証
-
ドコモあんしんスキャン
-
○
-
エリアメール
-
○
通信事業者
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docomo
-
Yes
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