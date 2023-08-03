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驚きの映像美！新感覚ディスプレイ搭載の洗練コンパクトOptimus

仕様

レビュー

サポート

驚きの映像美！新感覚ディスプレイ搭載の洗練コンパクトOptimus

Optimus it L-05E

驚きの映像美！新感覚ディスプレイ搭載の洗練コンパクトOptimus

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約131ｘ約63ｘ約10.5mm（最厚部約10.7mm）

質量

約132g

ディスプレイ

約4.5インチ （True HD IPS+）/720×1280 HD　

最大同時発色数

16,777,216色

OS

Android™ 4.2

CPU

APQ8064T/ 1.7GHz（Quad Core）

バッテリー

2100mAh

充電時間

約160分（AC時）

連続通話時間

3G 約600分 / GSM 約610分

連続待受時間

3G 約410時間 / GSM 約320時間 / LTE 約360時間

メモリー

ROM 32GB / RAM 2GB

本体色

White / Black

データ容量

約20.1GB（共有）

外部メモリー

microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）

Xi

○（受信時最大100Mbps 送信時最大37.5Mbps 800MHz対応） ※

FOMAハイスピード対応

○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）

電話帳

最大登録件数：約20.1GB（名前/電話番号/メールアドレス共有、件数制限なし）

メール最大保存件数

受信約20.1GB（共有）/送信約20.1GB（共有）

miniUIMカード

カメラ関連機能

接写

映像素子

裏面照射型CMOS/表面照射型CMOS

フォトライト

動画：○/静止画：－　※

記録画素数

約1310万画素/約120万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

カメラ有効画素数

約1320万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

高感度撮影

動画：－/静止画：○（最大ISO800）

カメラ（静止画）記録サイズ

最大4208ｘ3120

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/保存件数

約52000枚（本体保存時）/約2500枚（外部メモリ1GB保存時）

静止画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

静止画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

カメラ（静止画）連続撮影

1～6枚

動画/最大記録サイズ（外側）

1920×1080

動画/ファイル形式

MP4

動画/フレームレート

最大30fps

動画/録画時間

約90分（本体保存時）/約20分（外部メモリ1GB保存時）　※

動画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

動画/手ブレ補正

HDムービー対応

動画/オートフォーカス

無線LAN

無線LAN規格

IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz

WEP

○ ※64/128bit

WPA/WPA2 Mixed Mode

802.1x/PSK　※TKIP/AES

WPA2（only mode）

802.1x/PSK　※TKIP/AES

802.1x

TLS/TTLS（PAP）/TTLS（CHAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）

QoS

WMM、WMM-PS

ワンセグ機能

録画予約

字幕表示

連続視聴時間

約290分

視聴予約

録画

本体：○/外部メモリ：－

外部出力対応

○(Wi-Fi Display)

その他機能

ワンセグ

NOTTV

○　録画機能付

NOTTV連続視聴時間

連続視聴時間190分

おサイフケータイ

FeliCa

NFC

iC通信

iCお引っ越しサービス

かざしてリンク

おくだけ充電

伝言メモ

国際ローミング対応（3G/GSM）

○/○

音声認識

○（しゃべって検索、しゃべってカンタン操作、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）

日本語入力システム

LG日本語キーボード

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

Wi-Fi（無線LAN）

WORLD WING

クラス4(3G ○ / 3G850 ○ / GSM ○)

赤外線通信

○　※ IrSimpleTM／IrSSTMには非対応です。

Bluetooth

○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP(aptX対応)、AVRCP、PBAP、FTP

USBテザリング

○(最大接続台数：1台)

防水

IPX5/7等級

電話帳登録外着信拒否

デコメール®

○　※かんたんデコメアプリ非対応です。

メール翻訳コンシェル

はなして翻訳

うつして翻訳

電話帳

ドコモ電話帳○/電話帳-

声の宅配便

しゃべってコンシェル

iチャネル®

GPS

○（オートGPS/海外GPS対応）※測位に別途パケット料金がかかります。

ドコモ地図ナビ

ドコモドライブネット

ドライブネットクレイドル01

ドコモマーケット

dビデオ/dミュージック/dブック/dゲーム/dショッピング/dアプリ&レビュー/dアニメストア

フォトコレクション

iコンシェル

マチキャラ

docomo Palette UI

iBodymo

歩数/ウォーキング・ジョギング/その他運動/フードノート/メダル・体重管理

i Bodymo（ゲーム）

i Bodymoライブ壁紙～タウン編～/なるほど！ニッポン巡り SP版

ケータイデータお預かりサービス

ケータイお探しサービス

おまかせロック

バイオ認証

顔認証

ドコモあんしんスキャン

エリアメール

通信事業者

docomo

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