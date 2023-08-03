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5インチ大画面に即メモ! NOTTV対応ALL in oneハイスペック防水（※）スマートフォン

仕様

レビュー

サポート

5インチ大画面に即メモ! NOTTV対応ALL in oneハイスペック防水（※）スマートフォン

Optimus Vu L-06D

5インチ大画面に即メモ! NOTTV対応ALL in oneハイスペック防水（※）スマートフォン

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約140mm×幅約90mm×厚さ約9.4mm

質量

約178g

OS

Android™ 4.0

CPU

APQ8060（1.5GHz Dual Core）

バッテリー

2000mAh(※1)

連続通話時間

3G 約340分 / GSM 約240分

連続待受時間

Xi 約240時間 / 3G 約300時間 / GSM 約240時間

メモリー

ROM 32GB

本体色

Black / JOJO white

メインディスプレイ

約5.0インチ 1677万色 XGA　TFT液晶（768×1024ドット）

カメラ有効画素数（外側）

約800万画素 CMOS（記録画素数約800万画素）

カメラ有効画素数（内側）

約130万画素 CMOS（記録画素数約130万画素）

Wi-Fi

IEEE802.11a/b/g/n 準拠

通信方式

Xi

受信時最大 75Mbps / 送信時最大 25Mbps(※2)

3G

FOMAハイスピード対応（プラスエリア対応） : 受信時最大14Mbps / 送信時最大 5.7Mbps(※3)

その他機能

防水

IPX5/7等級

通信事業者

docomo

Yes