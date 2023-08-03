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5インチ大画面に即メモ! NOTTV対応ALL in oneハイスペック防水（※）スマートフォン
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約140mm×幅約90mm×厚さ約9.4mm
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質量
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約178g
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OS
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Android™ 4.0
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CPU
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APQ8060（1.5GHz Dual Core）
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バッテリー
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2000mAh(※1)
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連続通話時間
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3G 約340分 / GSM 約240分
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連続待受時間
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Xi 約240時間 / 3G 約300時間 / GSM 約240時間
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メモリー
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ROM 32GB
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本体色
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Black / JOJO white
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メインディスプレイ
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約5.0インチ 1677万色 XGA TFT液晶（768×1024ドット）
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カメラ有効画素数（外側）
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約800万画素 CMOS（記録画素数約800万画素）
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カメラ有効画素数（内側）
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約130万画素 CMOS（記録画素数約130万画素）
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Wi-Fi
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IEEE802.11a/b/g/n 準拠
通信方式
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Xi
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受信時最大 75Mbps / 送信時最大 25Mbps(※2)
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3G
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FOMAハイスピード対応（プラスエリア対応） : 受信時最大14Mbps / 送信時最大 5.7Mbps(※3)
その他機能
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防水
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IPX5/7等級
通信事業者
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docomo
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Yes
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