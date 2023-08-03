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PRADAとLGがスマートフォンの新しい概念を創り出す。

仕様

レビュー

サポート

PRADAとLGがスマートフォンの新しい概念を創り出す。

PRADA phone by LG L-02D

PRADAとLGがスマートフォンの新しい概念を創り出す。

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約128mm×幅69mm×約8.9mm（最厚部:約9.1mm）

質量

約138g

連続待受時間

3G 約330時間 / GSM 約300時間

バッテリー

約1500mAh

OS

Android™ 2.3

連続通話時間

3G 約380分 / GSM 約290分

ディスプレイ

約4.3インチ IPSディスプレイ（480×800ドット）

CPU

OMAP4430（1.0GHｚ Dual Core）

メモリー

ROM 4GB / RAM 1GB

カメラ有効画素数（外側）

約810万画素

カメラ有効画素数（内側）

約130万画素

カメラ最大記録サイズ

静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1080）

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n 準拠

Bluetooth

○※1

その他機能

LG On-Screen Phone※2、LG smart world※3、Wi-Fiダイレクト、DLNA、HDMI接続（MHL）

通信速度

14Mbps/5.7Mbps※4

テザリング

○※5

エリアメール

docomo Palette UI

デコメ絵文字POP、デコメピクチャPOP

おくだけ充電

その他機能

おサイフケータイ

spモード

○※6

赤外線通信

WORLD WING（3G/GSM）

○/○

防水

通信事業者

docomo

Yes