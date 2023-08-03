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PRADAとLGがスマートフォンの新しい概念を創り出す。
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約128mm×幅69mm×約8.9mm（最厚部:約9.1mm）
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質量
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約138g
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連続待受時間
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3G 約330時間 / GSM 約300時間
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バッテリー
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約1500mAh
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OS
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Android™ 2.3
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連続通話時間
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3G 約380分 / GSM 約290分
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ディスプレイ
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約4.3インチ IPSディスプレイ（480×800ドット）
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CPU
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OMAP4430（1.0GHｚ Dual Core）
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メモリー
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ROM 4GB / RAM 1GB
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カメラ有効画素数（外側）
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約810万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約130万画素
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カメラ最大記録サイズ
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静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1080）
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Wi-Fi
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IEEE802.11b/g/n 準拠
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Bluetooth
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○※1
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その他機能
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LG On-Screen Phone※2、LG smart world※3、Wi-Fiダイレクト、DLNA、HDMI接続（MHL）
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通信速度
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14Mbps/5.7Mbps※4
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テザリング
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○※5
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エリアメール
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○
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docomo Palette UI
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○
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デコメ絵文字POP、デコメピクチャPOP
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○
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おくだけ充電
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－
その他機能
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おサイフケータイ
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○
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spモード
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○※6
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赤外線通信
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－
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WORLD WING（3G/GSM）
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○/○
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防水
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－
通信事業者
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docomo
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Yes
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