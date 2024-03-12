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世界初 * 、Firefox OS搭載スマホの最高峰登場。 *Mozilla Corporation調べ、2014年12月現在
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MSM8926／1.2GHz（クアッドコア）
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約H139×W70×D10.5mm
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質量
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約148g
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OS
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Firefox OS 2.0
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カラー
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ゴールド
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バッテリー
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2,370mAh
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ディスプレイ
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約4.7インチ IPS HD（1280×720ドット）
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メモリ
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内蔵（ROM／RAM）：16GB／1.5GB 外部：microSDXC™（最大64GBまで）
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充電時間
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約140分（共通ACアダプタ05使用時）
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連続通話時間
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約1010分 *1
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連続待受時間
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約820 時間（3G）／約720 時間（LTE） *1
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au ICカード種類
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au Micro IC Card（4G LTE）
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カメラ
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メイン：約 800万画素・CMOS サブ：約 210万画素・CMOS
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撮影サイズ
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静止画：最大 3264×2448ドット 動画：最大 1920×1080ドット
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外部接続
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Wi-Fi：IEEE 802.11 a／b／g／n Bluetooth®：ver. 3.0 外部デバイス／その他：ステレオイヤホンジャック
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対応通信規格
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4G LTE（800MHz／2GHz）／3G
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通信速度
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受信 150Mbps／送信 25Mbps *2
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防水／防塵
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非対応
通信事業者
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au
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Yes
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