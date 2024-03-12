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世界初 * 、Firefox OS搭載スマホの最高峰登場。 *Mozilla Corporation調べ、2014年12月現在

仕様

レビュー

サポート

世界初 * 、Firefox OS搭載スマホの最高峰登場。 *Mozilla Corporation調べ、2014年12月現在

LGL25

世界初 * 、Firefox OS搭載スマホの最高峰登場。 *Mozilla Corporation調べ、2014年12月現在

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8926／1.2GHz（クアッドコア）

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約H139×W70×D10.5mm

質量

約148g

OS

Firefox OS 2.0

カラー

ゴールド

バッテリー

2,370mAh

ディスプレイ

約4.7インチ IPS HD（1280×720ドット）

メモリ

内蔵（ROM／RAM）：16GB／1.5GB 外部：microSDXC™（最大64GBまで）

充電時間

約140分（共通ACアダプタ05使用時）

連続通話時間

約1010分 *1

連続待受時間

約820 時間（3G）／約720 時間（LTE） *1

au ICカード種類

au Micro IC Card（4G LTE）

カメラ

メイン：約 800万画素・CMOS サブ：約 210万画素・CMOS

撮影サイズ

静止画：最大 3264×2448ドット 動画：最大 1920×1080ドット

外部接続

Wi-Fi：IEEE 802.11 a／b／g／n Bluetooth®：ver. 3.0 外部デバイス／その他：ステレオイヤホンジャック

対応通信規格

4G LTE（800MHz／2GHz）／3G

通信速度

受信 150Mbps／送信 25Mbps *2

防水／防塵

非対応

通信事業者

au

Yes