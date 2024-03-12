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LG XBOOM Go NP7550B

仕様

レビュー

サポート

LG XBOOM Go NP7550B

NP7550B

LG XBOOM Go NP7550B

プリント

全てのスペック

主な仕様

本体カラー

ブラック

サウンド

チャネル

2ch

実用最大出力

10W+10W

LG Auto Sound Engine

Dual Passive Radiator

入力端子

音声入力

ステレオミニジャック

充電

microUSB(Type.A メス)

内蔵バッテリー

タイプ

リチウムイオンバッテリー

容量

2600mAh

連続再生時間

約9時間(*1)

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)

184×57×63(mm)

質量

約0.7kg

機能

マルチポイントペアリング

最大3台

デュアルプレイ

ステレオ / ツインモード

TVサウンドシンク

○(*2)

FWアップデート

専用アプリで対応可能

専用アプリケーション

○(iOS / Android)

付属品

取扱説明書

○(*3)

USBケーブル

USB-AC変換アダプター