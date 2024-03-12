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NP7550B
LG XBOOM Go NP7550B
全てのスペック
主な仕様
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本体カラー
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ブラック
サウンド
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チャネル
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2ch
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実用最大出力
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10W+10W
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LG Auto Sound Engine
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○
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Dual Passive Radiator
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○
入力端子
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音声入力
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ステレオミニジャック
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充電
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microUSB(Type.A メス)
内蔵バッテリー
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タイプ
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リチウムイオンバッテリー
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容量
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2600mAh
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連続再生時間
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約9時間(*1)
筐体仕様
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外形寸法(幅×高さ×奥行)
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184×57×63(mm)
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質量
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約0.7kg
機能
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マルチポイントペアリング
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最大3台
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デュアルプレイ
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ステレオ / ツインモード
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TVサウンドシンク
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○(*2)
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FWアップデート
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専用アプリで対応可能
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専用アプリケーション
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○(iOS / Android)
付属品
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取扱説明書
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○(*3)
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USBケーブル
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○
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USB-AC変換アダプター
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○
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