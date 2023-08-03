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Google™ の新しい5 インチ スマートフォンが登場　Nexus 5

仕様

レビュー

サポート

Google™ の新しい5 インチ スマートフォンが登場　Nexus 5

LG-D821

Google™ の新しい5 インチ スマートフォンが登場　Nexus 5

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

2.26GHz Quad-Core Krait CPU 搭載Qualcomm® Snapdragon™ 800

サイズ（高さ×幅×厚さ）

137.84 × 69.17 × 8.59mm

質量

130g

OS

Android™ 4.4, KitKat®

カラー

Black /White /Bright Red

バッテリー

2,300mAh（リチウムポリマー電池）

ディスプレイ

約5インチ (実測 4.95インチ) フルHD IPS (1920 x 1080 pixels)

メモリ

32GB / 16GB

ネットワーク

CDMA/1xRTT/EVDO, GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+, LTE

RAM

2GB

カメラ関連機能

カメラ有効画素数

メイン 8MP with OIS / サブ 1.3MP HD

その他機能

NFC

ワイヤレス充電

Bluetooth®

○（v4.0）

通信事業者

Y!mobile

Yes