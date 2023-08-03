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Google™ から誕生した新しいスマートフォン

仕様

レビュー

サポート

Google™ から誕生した新しいスマートフォン

LGE960

Google™ から誕生した新しいスマートフォン

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Snapdragon S4 Pro

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約133.9×68.7×9.1mm

質量

139g

OS

Android™ 4.3

バッテリー

2,100mAh

ディスプレイ

4.7インチWXGATrue HD IPS Plus (1280×768)

メモリ

ROM 16GB / RAM 2GB

外部接続

マイクロ USB、SlimPort HDMI、3.5mm イヤフォンジャック

通信環境

ロックフリー GSM/UMTS/HSPA+、GSM/EDGE/GPRS（850、900、1800、1900 MHz）、3G（800、850、900、1700、1900、2100 MHz）、HSPA+ 42

通信速度

3G (WCDMA), HSPA+

テザリング

カメラ関連機能

カメラ有効画素数

メイン 8.0MP サブ 1.3MP

その他機能

NFC

周波数帯

2G(GSM)

850 MHz (B5)/ 1800 MHz (B3)/ 1900 MHz (B2)

3G(W-CDMA)

2100 MHz (B1) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4) / 850 MHz (B5) / 900 MHz (B8)