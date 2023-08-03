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15.6インチでわずか980gのノートPC LG gram
全てのスペック
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JANコード
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ホワイト 49-89027-010857 / ニューゴールド 49-89027-011458
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オペレーティングシステム
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Windows 10 Home 64bit
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カラー
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ホワイト / ニューゴールド
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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357.6×228.4×16.8
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重量
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約980g
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プロセッサー
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インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー
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動作周波数
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2.3GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー適用時最大2.8GHz)
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キャッシュメモリ
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インテル® スマート・キャッシュ 3MB
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容量
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DDR3L-1600 8GB(8GB×1)
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® HDグラフィックス620
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サイズ
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15.6インチ
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液晶方式
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IPS
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解像度
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1920×1080 (FHD)
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表面処理
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グレア
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容量
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SSD 256GB （SerialATA 3.0）
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内蔵スピーカー
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1W+1W ステレオスピーカー
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デジタルアナログコンバーター
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○(Cirrus logic DAC)
※Hi-Fi audio, ヘッドホン出力使用時
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マイク
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○
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HDMI出力
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1
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USB Type-C
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1
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USB Type-A
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2
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USB2.0
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1
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ヘッドホン出力
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1
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カードスロット
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1
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キーボード
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英語キーボード(97キー)
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ポインティングデバイス
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タッチスクリーン(ジェスチャー機能対応)
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Webカメラ
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HD (720p)
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LAN
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10Base-T/100Base-TX
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無線LAN
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IEEE802.11a/b/g/n/ac （最大867Mbps)
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.0
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駆動時間
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約7時間(MobileMark2014)
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充電時間
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最大3時間
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バッテリータイプ
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リチウムポリマー(2Cell)
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ACアダプター
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40W(AC100-240 50/60Hz)
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AC/DCアダプター
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○
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RJ45変換(USB Type-C)コネクター
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○
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インストールガイド
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○
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保証書
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○
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省エネ法に基づくエネルギー消費効率
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Y区分0.021(AAA)
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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