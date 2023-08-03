14ZB90R-MA51J1

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LG gram/14.0インチIPS液晶/Microsoft Office/第13世代インテル® Core™ i5/999g/最大37時間駆動/メモリ 16GB SSD 256GB/Windows 11 Home
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
14インチで999g
楽々持ち運べる大画面
14.0インチの大画面かつ長時間バッテリーを搭載しながら、
わずか999gの軽量化を実現。
※MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2023年01月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時/床材質：鉄板)/振動テスト：5～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回*データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。
16:10 IPSディスプレイ（DCI-P3 99%)
美しく、快適なディスプレイ
画面を楽しもう
※DCI-P3標準99%、最小95% ※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
快適に操作できる
入力デバイス
※画像はイメージです。
第13世代インテル® Core™
プロセッサー
プロセッサーを搭載。ゲームからクリエイティブ作業まで、あらゆる用途における要求に応えられます。
インテル® Core™チップを表示しています。
※画像はイメージです。
最新のWindows OSを採用
Windows11のロゴと背景画像が表示されます。
※記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。 ※計測方法については、こちらをご参照ください。 ※画像はイメージです。
Thunderbolt™ 4
接続をケーブル1本で
転送、充電、ディスプレイ接続をすべて担う Thunderbolt™ 4。
LG Glance by Mirametrix®
※画像・動画はイメージです。
あらゆる場面、さまざまな場所で
快適に、そして手軽に
※画像はイメージです。
仕様
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サイズ
-
14インチ
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プロセッサー
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インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー
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メモリ
-
16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)
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SSD
-
NVMe™ 256GB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
-
重量[kg]
-
0.999
-
解像度
-
1920×1200(WUXGA)
-
グラフィックアクセラレーター
-
インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
全てのスペック
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付属品
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AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書
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カードスロット
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microSD
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SSD
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NVMe™ 256GB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
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バッテリー容量
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72Wh
-
ボタン
-
電源ボタン(指紋認証非対応)
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず
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312×213.9×16.8
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梱包時外形寸法[mm]
-
432×262×60
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梱包時重量[kg]
-
1.9
-
重量[kg]
-
0.999
-
製品名
-
LG gram
-
発売
-
2023年
-
LED
-
電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ
-
ACアダプタ
-
65W
-
オーディオ
-
HDオーディオ(Dolby Atmos対応)
-
内蔵スピーカー
-
2W+2W(最大5Wスマートアンプ)
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筐体素材
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マグネシウム、PC-ABS
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本体カラー
-
スノーホワイト
-
グラフィックアクセラレーター
-
インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
メモリ
-
16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
-
プロセッサー
-
インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー
-
Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
-
ウェブカメラ
-
フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
-
TPM
-
fTPM
-
ケンジントンロック
-
○
-
SSDセキュリティ
-
○
-
輝度(標準値)
-
350cd/㎡
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99%
-
コントラスト比(標準値)
-
1,200:1
-
Panel Multi
-
LGD
-
パネルタイプ
-
IPS
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表面処理
-
アンチグレア
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:10
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
60Hz
-
解像度
-
1920×1200(WUXGA)
-
画面サイズ
-
14インチ
-
キーボード
-
日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、バックライト)
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ポインティングデバイス
-
タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
-
HDMI出力
-
○
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ヘッドホン出力
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1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)
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USB Type-A
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1(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))
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USB Type-C™
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2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))
-
Alexa for PC
-
○
-
Dolby Atmos
-
○
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インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート
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○
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インテル® Unison™
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○
-
LG Display Extension
-
○
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LG Glance by Mirametrix®
-
○
-
LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)
-
○
-
LG On Screen Display 3
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○
-
LG PC Manuals
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○
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LG Security Guard
-
○
-
LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)
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○
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LG Update & Recovery
-
○
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マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
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○
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Microsoft 365(30日無料体験版)
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○
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壁紙
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○
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ファイナルパソコン引越し
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○
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Sync on Mobile
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○
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14ZB90R-MA51J1
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