17Z90R-DA79J

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LG gram/17.0インチIPS液晶/GeForce RTX 3050/第13世代インテル® Core™ i7/1450g/最大23.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB/Windows 11 Home

仕様

レビュー

サポート

LG gram/17.0インチIPS液晶/GeForce RTX 3050/第13世代インテル® Core™ i7/1450g/最大23.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB/Windows 11 Home

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LG gram/17.0インチIPS液晶/GeForce RTX 3050/第13世代インテル® Core™ i7/1450g/最大23.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB/Windows 11 Home

正面画像
プリント

仕様

サイズ

17インチ

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

SSD

NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

重量[kg]

1.35

解像度

2560×1600(WQXGA)

グラフィックアクセラレーター

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (4GB GDDR6)

色域(標準値)

DCI-P3 99%

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

全てのスペック

付属品

付属品

-

記憶装置

eMMC

-

HDD

-

カードスロット

microSD

SSD

NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

バッテリー

バッテリー容量

90Wh

ボタン

ボタン

電源ボタン(指紋認証非対応)

冷却システム

冷却システム

-

認証

認証

-

外形寸法/重量

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず

378.8×258.8×17.8

梱包時外形寸法[mm]

499×307×60

梱包時重量[kg]

2.5

重量[kg]

1.35

インフォメーション

製品名

LG gram

発売

20年モデル

LED

LED

電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ

電源

ACアダプタ

65W

サウンド

オーディオ

HDオーディオ(Dolby Atmos対応)

内蔵スピーカー

2W+2W(最大5Wスマートアンプ)

デザイン

筐体素材

マグネシウム、PC-ABS

本体カラー

オブシディアンブラック

システム

グラフィックアクセラレーター

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (4GB GDDR6)

メモリ

16GB(デュアルチャネル LPDDR5 6000MHz)

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

プロセッサー

インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー

接続

Bluetooth®

Bluetooth® 5.1

インターフェース

-

有線ネットワーク

-

テレビチューナー

-

ウェブカメラ

フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク

Wi-Fi

Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

セキュリティ

指紋認証

-

TPM

fTPM

HDDセキュリティ

-

セキュアモード

-

ケンジントンロック

SSDセキュリティ

ディスプレイ

輝度(標準値)

350cd/㎡

色域(標準値)

DCI-P3 99%

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

アスペクト比(水平:垂直)

16:10

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz

解像度

2560×1600(WQXGA)

応答速度(標準値)

-

画面サイズ

17インチ

入力装置

キーボード

日本語104キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

DC入力

-

その他出入力端子類

-

HDMI出力

ヘッドホン出力

1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)

LAN端子(RJ45)

-

USB Type-A

1(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))

USB Type-C™

2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))

ソフトウェア

Alexa for PC

Bamboo Paper

-

Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE

-

Dolby Atmos

DTS X:Ultra

-

インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート

インテル® Unison™

LG Control Center

-

LG Display Extension

LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

-

LG Glance by Mirametrix®

LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

LG On Screen Display 3

LG PC Manuals

LG Pen Settings

-

LG Power Manager

-

LG Reader Mode

-

LG Security Guard

LG Smart Assistant 1.0

-

LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)

LG UltraGear Studio

-

LG Update Center

-

LG Update & Recovery

マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

Microsoft 365(30日無料体験版)

Nebo for LG

-

壁紙

OLED Care

-

ファイナルパソコン引越し

Sync on Mobile

Virtoo by LG

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Wacom notes

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