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14.0インチ2in1モデル Windows 10 Home 64bit/インテルCore i7/1145g/最大23時間駆動 /ホワイト

仕様

レビュー

サポート

14.0インチ2in1モデル Windows 10 Home 64bit/インテルCore i7/1145g/最大23時間駆動 /ホワイト

14T990-GA75J

14.0インチ2in1モデル Windows 10 Home 64bit/インテルCore i7/1145g/最大23時間駆動 /ホワイト

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-014916

オペレーティングシステム

Windows 10 Home (64bit)

カラー

ホワイト

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

324.6×210.8×17.9

重量

約1145g

CPU

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー

動作周波数

1.8GHz (インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大4.6GHz)

キャッシュメモリ

L3 キャッシュ 6MB

コア数/スレッド数

4コア/8スレッド

メモリ

容量

DDR4-2400 8GB

最大容量　

16GB

搭載数

8GB×1

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® UHDグラフィックス620

ディスプレイ

サイズ

14.0インチ

液晶方式

IPS (タッチスクリーン)

解像度

1920×1080 (FHD)

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz

USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)

4096×2160@60Hz

記憶装置

容量

SSD 256GB （SerialATA 3.0）

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

1 (USB3.1 Gen2 ×1)

USB Type-A

2

ヘッドホン出力

1

カードスロット

1

入力装置

キーボード

日本語キーボード(83キー)

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

指紋認証

タッチペン

LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0)

通信機能

LAN

10Base-T/100Base-TX

無線LAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac （最大1.73Gbps）

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

バッテリー

駆動時間

最大23時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

バッテリータイプ

リチウムイオン(4Cell)

バッテリー容量

72Wh

AC/DCアダプター

ACアダプター

48W(AC100-240 50/60Hz)

アクセサリー

AC/DCアダプター

RJ45変換(USB Type-C)コネクター

インストールガイド

保証書

ご注意

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間