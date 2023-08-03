14U70Q-GR53J

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【アプライド限定】Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/AMD Ryzen™ 5/1290g/最大24時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB
Work From Anywhere
LG UltraPC 14U70Qは、大画面で高パフォーマンスの映像を映し出します。
*画像はイメージです。
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*LG UltraPC 14U70Q には、Windows 11 Home Edition (64ビット) がインストールされています。 *画像はイメージです。
パワフルなCPU
高いパフォーマンスが要求されるマルチタスクに最適です。
パワフルな AMD CPU は、高いパフォーマンスをサポートします。
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*実際のパフォーマンスは、機種や実行中のプログラムによって異なります。 *画像はイメージです。
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画像は Mirametrix® の機能を示しています。
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豊富な端子
外出先での外部機器の利用も安心。
UltraPC の側面を示しています。
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高音質なサウンド
音楽や映像を繊細かつ迫力のあるサウンドで楽しめます。
DTS:X Ultraは、臨場感あふれるサウンド体験を提供します
*画像はイメージです。
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仕様
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サイズ
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14.0インチ
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プロセッサー
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AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー
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メモリ
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8GB(デュアルチャネル LPDDR4x 4266MHz)
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SSD
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NVMe™ 256GB(PCIe 3.0x4/M.2 2280)
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重量[kg]
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1.3
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解像度
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1920×1200(WUXGA)
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グラフィックアクセラレーター
-
AMD Radeon™グラフィックス
-
色域(標準値)
-
NTSC 45%
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オペレーティングシステム
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Windows 11 Home
全てのスペック
基本仕様
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製品名
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LG Ultra PC
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分類
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JAN:49-89027-026056
デザイン
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本体カラー
-
チャコールグレー
システム
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グラフィックアクセラレーター
-
AMD Radeon™グラフィックス
-
メモリ
-
8GB(デュアルチャネル LPDDR4x 4266MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
-
プロセッサー
-
AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー
ディスプレイ
-
輝度(標準値)
-
300cd/㎡
-
色域(標準値)
-
NTSC 45%
-
コントラスト比(標準値)
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800:1
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パネルタイプ
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IPS
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アスペクト比(水平:垂直)
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16:10
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最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
60Hz
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解像度
-
1920×1200(WUXGA)
-
画面サイズ
-
14.0インチ
記憶装置
-
カードスロット
-
microSDカードスロット
-
SSD
-
NVMe™ 256GB(PCIe 3.0x4/M.2 2280)
サウンド
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W ステレオスピーカー
出入力端子
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HDMI出力
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1
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ヘッドホン出力
-
1(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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USB Type-A
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2(USB 3.2 Gen2x1 最大10Gbps)
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USB Type-C™
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1(USB 3.2 Gen2x1 最大10Gbps)
入力装置
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キーボード
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日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(スクロール/ジェスチャー機能対応)
通信機能
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Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
-
ウェブカメラ
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HD(720p)
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Wi-Fi
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Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
外形寸法/重量
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部含まず
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313.9×220.45×16.3
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梱包時外形寸法[mm]
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454×76×289
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梱包時重量[kg]
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2.2
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重量[kg]
-
1.3
バッテリー
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バッテリー容量
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72Wh
AC/DCアダプター
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ACアダプター
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65W (AC 100V-240V 50/60Hz, 3Ø DC Jack)
付属品
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その他付属品
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AC-DC アダプター・電源コード, インストールガイド, 保証書
ソフトウェア
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DTS X:Ultra
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○
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LG Glance by Mirametrix®
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○
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LG On Screen Display 3
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○
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LG PC Manuals
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○
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LG Smart Assistant
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○
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LG Update & Recovery
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○
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ファイナルパソコン引越し
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○
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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オペレーターとWebチャット
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オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
14U70Q-GR53J
【アプライド限定】Windows 11 Home/14.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/AMD Ryzen™ 5/1290g/最大24時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB