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視界が広がる29インチウルトラワイドゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

視界が広がる29インチウルトラワイドゲーミングモニター

29WP60G-B

視界が広がる29インチウルトラワイドゲーミングモニター

2560x1080 UltraWide™ フル HD 画面、IPS、sRGB 99%25、HDR 10 により、より広く表示して作業性をアップできます。
UltraWide™ Full HD (2560x1080)

ウルトラワイド画面

IPSパネル
AMD FreeSync™テクノロジー

ゲーミング機能

1ms Motion Blur Reduction
HDR10

色再現

sRGB99%
SDR と HDR10 の比較。
HDR 10

映像をより鮮明に

明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現するHDRに対応。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
IPS 方式、sRGB 99%25 (代表値):真の色彩とより広い視野角。
IPSパネル sRGB99％

正確な色再現と広い視野角

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。
さらにsRGB99％(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。

*画像はイメージです

1ms Motion Blur Reduction

1ms Motion Blur Reduction

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減。くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによるモーションブラー(映像のぼやけ)を軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

※コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
※1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中は以下の機能を使用できなくなります。 FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフ

AMD FreeSync™
AMD FreeSync™テクノロジー

より鮮明で滑らかな画質

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させることで、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します
ダイナミックアクション同期 (DAS)
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
ブラック スタビライザー
ブラックスタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
照準線

ターゲットを正確に捕捉するクロスヘア

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
USB 3.0を搭載、高速充電も可能

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用 詳しくはこちら

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

リーダーモードにより、テキストブックや新聞紙などの画面上のコンテンツを、フリッカーセーフによるきれいな画面で読むことができます。
フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード

目にやさしく

バックライトの調光方式を変更することで、画面のちらつき(フリッカー)を抑えた表示になっています。またブルーライトを低減するピクチャーモードを搭載。長時間の作業で疲労を軽減します。

* 画像はイメージです

UltraWide™画面

快適な作業領域を提供

フルHD(1920×1080)よりも33％横に長い2560×1080の画面が、快適な作業空間を提供。左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。

*画像はイメージです

オンライン授業をもっと快適に

オンライン授業をもっと快適に

テキストや講義映像、チャット、検索を一画面にすべて表示。ウィンドウ切り替えなく受講できて、集中力を途切れさせません。
ドキュメント作成もウルトラワイド画面で

ドキュメント作成もウルトラワイド画面で

ふたつのソフトウェアを左右にならべて効率的な作業を。Screen Split機能で並列させて、参照しながらの編集、コピペなど、作業効率を高めることができます。

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

29

解像度

2560×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2626×0.2628

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

2560×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

29

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

電源コード

1 (1.5m)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

25W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

20.5W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

822×159×413

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

689×313×77

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

689×407×225

梱包時重量[kg]

6.9

スタンド非装着時重量[kg]

4

スタンド装着時重量[kg]

4.8

SMART機能

その他

JAN:49-89027-018051

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×1

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

2560×1080@75Hz

公式サイトで購入

29WP60G-B

視界が広がる29インチウルトラワイドゲーミングモニター

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