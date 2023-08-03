34WP85CN-B

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34インチ高解像度3440×1440曲面型ウルトラワイドモニター
*画像はイメージです。
3440×1440
ウルトラワイド画面
21:9 QHD display is great for the monitoring of footage for video editing, and audio plugins and effects can be displayed at once.
*画像はイメージです。
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SDR
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HDR
映像をより鮮明に
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
没入感あふれる映像体験
Immersive sound wave with MaxxAudio
* 画像はイメージです。
USB Type-C™
ケーブル1本で映像、音声、データ転送、充電に対応
USB Type-C™は1本のケーブルでデータ転送だけでなく映像､音声データの伝送、モバイル機器の充電に対応します。またUSBクイックチャージに対応し、ノートPCやモバイル端末を接続すれば急速充電が可能です。
USB Type-C™ offering easy control and connectivity
*画像はイメージです。
※接続機器がUSB PD(Power Delivery)に対応している必要があります。
USB Type-C™で90Wの給電に対応
you can power up a monitor, while charging the connected laptop (Up to 90W) simultaneously.
※接続機器がUSB PD(Power Delivery)に対応している必要があります。
*画像はイメージです。
*AMD FreeSync™テクノロジー オフ(左)とオン(右)の比較イメージ
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OFF
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ON
映像をよりリアルタイムに表示
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OFF
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ON
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです
*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです
人間工学に基づいたデザイン
画面をベストポジションで
高さ調節(0～110mm)、チルト角調整(前-5ﾟ～20ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドを採用。画面をベストなポジションに配置でき、快適にゲームを楽しめます。
Ergonomic design with features of One Click Stand, Height and tilt adjustment.
* 画像はイメージです。
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
解像度
-
3440×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
1,900R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2021
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
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表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
曲率
-
1,900R
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2325×0.2325
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
解像度
-
3440×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
PBP
-
2PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
160W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
42W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
986×526×212
-
スタンド装着時重量[kg]
-
8.2
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
814×359×90
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
814×461～571×260
-
梱包時重量[kg]
-
11.8
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6.3
-
その他
-
JAN:49-89027-022867
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3440×1440@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
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