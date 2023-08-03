Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34インチ高解像度3440×1440曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

34インチ高解像度3440×1440曲面型ウルトラワイドモニター

34WP85CN-B

34インチ高解像度3440×1440曲面型ウルトラワイドモニター

正面
mnt-34wp85c-01-1-lg-ultrawide-monitor-curved
Edit and run various programs with the 34-inch 21:9 LG UltraWide™ QHD monitor.
画面
34インチ 21:9 IPS 曲面型
高解像度3440×1440
三辺フレームレスデザイン
画質
HDR10
DCI-P3 95% (標準値)
機能
USB Type-C™ (90W PD)
各種ゲーミング機能

*画像はイメージです。

3440×1440
ウルトラワイド画面

21:9 QHD display is great for the monitoring of footage for video editing, and audio plugins and effects can be displayed at once.

快適な作業領域を提供

左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。

オンライン授業をもっと快適に

テキストや講義映像、チャット、検索を一画面にすべて表示。ウィンドウ切り替えなく受講できて、集中力を途切れさせません。

ドキュメント作成もウルトラワイド画面で

ふたつのソフトウェアを左右にならべて効率的な作業を。Screen Split機能で並列させて、参照しながらの編集、コピペなど、作業効率を高めることができます。

*画像はイメージです。

  • SDR
  • HDR
HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

*画像はイメージです。

正確な色再現と広い視野角
IPSパネル

正確な色再現と広い視野角

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。

*画像はイメージです。

MAXXAUDIO®

没入感あふれる映像体験

超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。また、MaxxAudio®を採用した7W 7Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。

Immersive sound wave with MaxxAudio

* 画像はイメージです。

USB Type-C™

ケーブル1本で映像、音声、データ転送、充電に対応

USB Type-C™は1本のケーブルでデータ転送だけでなく映像､音声データの伝送、モバイル機器の充電に対応します。またUSBクイックチャージに対応し、ノートPCやモバイル端末を接続すれば急速充電が可能です。

USB Type-C™ offering easy control and connectivity

mnt-34wp85c-06-2-1-display-icon

ディスプレイ接続

mnt-34wp85c-06-2-2-power-delivery-icon

ノートパソコン充電

mnt-34wp85c-06-2-3-data-icon

データ転送

mnt-34wp85c-06-1-usb-type-c

*画像はイメージです。
※接続機器がUSB PD(Power Delivery)に対応している必要があります。

最大90WのUSB PD

USB Type-C™で90Wの給電に対応

大容量な最大90WのUSB PD(Power Delivery)に対応。USB Type-C™に接続されたノートPCやモバイル機器を充電することができます。

you can power up a monitor, while charging the connected laptop (Up to 90W) simultaneously.

※接続機器がUSB PD(Power Delivery)に対応している必要があります。

Clear gaming image with seamless, fluid movement when AMD FreeSync™ is on, while screen stuttering and tearing occur when AMD FreeSync™ is off.
AMD FreeSync™テクノロジー

より鮮明で滑らかな画質

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させることで、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

*画像はイメージです。
*AMD FreeSync™テクノロジー オフ(左)とオン(右)の比較イメージ

  • OFF
  • ON
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
  • OFF
  • ON
ブラックスタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

*画像はイメージです

OnScreen Control offering Easier User Interface
OnScreen Control機能

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

人間工学に基づいたデザイン

画面をベストポジションで

高さ調節(0～110mm)、チルト角調整(前-5ﾟ～20ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドを採用。画面をベストなポジションに配置でき、快適にゲームを楽しめます。

Ergonomic design with features of One Click Stand, Height and tilt adjustment.

mnt-34wp85c-12-2-1-one-click-stand-icon

ワンクリックスタンド

mnt-34wp85c-12-2-2-height-icon

高さ調整

0~110mm

mnt-34wp85c-12-2-3-tilt-icon

チルト

-5~20°

* 画像はイメージです。

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

3440×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

1,900R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

曲率

1,900R

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2325×0.2325

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

34

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

160W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

42W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

986×526×212

スタンド装着時重量[kg]

8.2

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

814×359×90

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

814×461～571×260

梱包時重量[kg]

11.8

スタンド非装着時重量[kg]

6.3

SMART機能

その他

JAN:49-89027-022867

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3440×1440@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)