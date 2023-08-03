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23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001114

仕様

レビュー

サポート

23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001114

W2363V-WF

23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-001114

プリント

全てのスペック

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes (HDCP対応)

HDMI

Yes(HDMI 2系統)

電源

省電力/スリープ・モード

2W 以下

電源OFF時

1W 以下

特徴

HDCP

Yes（DVI端子）

自動輝度

Yes

Thｒu Mode（スルーモード）

Yes

PIP（ピクチャーインピクチャー／スワップ機能）

Yes

特殊機能

Yes

Tru-Light（トゥルーライト）

Yes

インテリジェント・オート

Yes

筐体仕様

チルト

Yes（前 : -5ﾟ, 後 : 15ﾟ）

White Glossy

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

555.5×419.2×205.95

重量 (KG)

セット（スタンド付き）

5.16

セット（スタンドなし）

4.96

梱包時

6.99

アクセサリー

電源コード

Yes

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes

PCオーディオ

Yes

保証書

ユーティリティーディスク

Yes（取扱説明書データ内蔵）

ご注意・ご案内

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

保証期間

ご購入後 3 年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。　