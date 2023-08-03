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｢働く｣をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

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｢働く｣をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター

22MN430M-BAJP

｢働く｣をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター

自然で鮮やかな色合いで表示1
フルHD IPS液晶パネル

自然で鮮やかな色合いで表示

発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。また、上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。
ブルーライトをカットし、ちらつきを抑えて目の負担を軽減
ブルーライト*1をカットし、ちらつきを抑えて目の負担を軽減

フリッカーセーフ

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
Super Resolution+1

Super Resolution+

超解像技術によって高精細に表示可能。
スマートエナジーセービング
Smart Energy Saving

スマートエナジーセービング

消費電力を低減*2するためにバックライトの明るさを抑える分、入力信号を増幅し、さらに液晶パネルの開口率をあげる技術によって、輝度の低下を従来よりも低減します。

*1 ブルーライトを抑えるため、色味が暖色系に変わります。
*2 色合いが若干変わる場合があります。また、映像によって画面の明るさが変化する場合があります。

さらに進化したOnScreen Control 2.0

OnScreen Control機能

ソフトウェア「OnScreen Control」を付属。画面の明るさやピクチャーモードを調整。
また、画面上のウィンドウを自動整列させる「Screen Split」、アプリケーションごとにピクチャーモードを変更する「My Application Preset」など、全てをマウス操作で時短をサポート。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

壁掛けにも対応 1
ウォールマウント

壁掛けにも対応

75×75のウォールマウントに対応。
それぞれの環境に合わせた設置が可能です。
画面のずれや表示の遅延を軽減1
AMD FreeSync™テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

* FreesyncはHDMI端子のみ対応となります。

映像をよりリアルタイムに表示1
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
暗いシーンの視認性を向上1
ブラックスタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
22MN430M_tanshi

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

21.5

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ)

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2020

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2480×0.2480

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

21.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

1

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@60Hz

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

D-Sub 15ピンアナログ

1 (1.5m)

その他付属品

取付用ネジ×2

電源コード

1

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

29.0W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

19.7W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ)

マウント規格

75×75

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

640×365×124

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

510×306×39

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

510×396×182

梱包時重量[kg]

3.8

スタンド非装着時重量[kg]

2.5

スタンド装着時重量[kg]

2.8

SMART機能

その他

JAN:49-89027-020610