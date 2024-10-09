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31.5インチ 4K IPS モニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

31.5インチ 4K IPS モニター

32UN650K-W

31.5インチ 4K IPS モニター

LG UHD Monitor 4K

31.5インチIPS 4K画面が
さまざまな場面で活躍

映像やゲームは美しく。仕事は快適に。さまざまな用途に適した大画面IPS 4Kモニター

31.5インチIPS 4K画面がさまざまな場面で活躍

*画像はイメージです。

ディスプレイ

31.5インチ

4K（3840×2160）

IPSパネル

高精細な画質

HDR10

DCI-P3 95％（標準値）

利便性

ブルーライト低減モード

5W+5Wスピーカー

高さ調整

4Kの美しい映像美

クリアな大画面、優れた映像

LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

高精細な4Kに相応しい鮮やかで自然な美しい色合いのIPS

*画像はイメージです。

広色域なDCI-P3を95%カバー

広色域なDCI-P3を95%カバー

デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。
広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。

工場出荷時に全数キャリブレーションを実施

工場出荷時に全数
キャリブレーションを実施

すべてのモニターを工場出荷前にキャリブレーションを実施。
個体差の少ない安定した品質でお客様にお届けします。

MaxxAudio®

没入感あふれる映像体験

MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。

4K HDRコンソールゲームの没入型体験。

*画像はイメージです。

DAS(Dynamic Action Sync)モード
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をより
リアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
暗いシーンの視認性を向上
ブラック スタビライザー

暗いシーンの
視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

HDR

もっと鮮やかに もっとリアルに

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

さまざまなストリーミングサービスのウルトラHD 4K コンテンツと HDR コンテンツ

*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

より効率的な作業環境を提供

効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

*最新のLG Switchアプリをダウンロードするには、 https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。 *画像や動画はイメージです。

人間工学に基づいたデザイン

姿勢に合わせた画面配置

人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

ティルト、ピボット、高さ調整オプションを備えた汎用設計

*画像はイメージです。

製品仕様

製品概要
製品型番
32GS95UV-B		製品シリーズ
LG UltraGear™ OLED		JAN CODE
49-89027-029088		 

ディスプレイ
画面サイズ
31.5インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
OLED		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.1814×0.1814(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
275cd/㎡(APL 1.5%時 1300cd/㎡)		コントラスト比
1,500,000:1		応答速度(標準値)
0.03ms(GTG)
色域
DCI-P3 98.5%		   

垂直走査周波数
HDMI
48-240Hz(可変リフレッシュレート適用時 : 48-480Hz)		DisplayPort
48-240Hz(可変リフレッシュレート適用時 : 48-480Hz)		  

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		USBアップストリーム
1(USB 3.0)		USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)		   

スピーカー
内蔵スピーカー
7W+7W		機能
DTS® Virtual:X™		  

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.3)		ブルーライト低減モード
Live Color Low Blue Light
色覚調整
Smart Energy Saving
6色相環
Black Level
ガンマ
色温度
ハードウェアキャリブレーション
工場出荷時キャリブレーション済
VESA DSC
DTS Headphone:X®
DTS® Virtual:X™
可変リフレッシュレート
AMD FreeSync™ テクノロジー
○(AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー)		NVIDIA G-Sync Compatible
VESA Adaptive-Sync
VESA Dual-Mode
○(4K@240Hz/FHD@480Hz)
DAS Mode
ブラックスタビライザー
クロスヘア
アンビエントライト
○(Unity Hexagon Lighting)
FPSカウンター
OnScreen Control
Dual Controller
LG Calibration Studio

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-8ﾟ～後：15ﾟ		スイベル角度
左30ﾟ/右30ﾟ		高さ調整
110mm
ピボット
右90ﾟ		マウント規格
100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
714 × 511～621 × 250		セット(スタンドなし)
714 × 412 × 65		梱包時
973 × 183 × 544		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
9.8		セット(スタンドなし)
5.6		梱包時
13.9		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
55W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.8m)		DisplayPortケーブル
○(1.8m)
USBケーブル
○(1.8m)		クイックセットアップガイド
保証書
マウスホルダー

安全規格
ROHS指令
J-Moss
VCCI
クラスB		UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE
 

保証
2年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から2年間、無料にて修理を行います。(有機ELパネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から2年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  
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