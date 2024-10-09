We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31.5インチ 4K IPS モニター
31.5インチIPS 4K画面が
さまざまな場面で活躍
31.5インチIPS 4K画面がさまざまな場面で活躍
*画像はイメージです。
ディスプレイ
31.5インチ
4K（3840×2160）
IPSパネル
高精細な画質
HDR10
DCI-P3 95％（標準値）
利便性
ブルーライト低減モード
5W+5Wスピーカー
高さ調整
4Kの美しい映像美
クリアな大画面、優れた映像
LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
高精細な4Kに相応しい鮮やかで自然な美しい色合いのIPS
*画像はイメージです。
MaxxAudio®
没入感あふれる映像体験
MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。
4K HDRコンソールゲームの没入型体験。
*画像はイメージです。
もっと鮮やかに もっとリアルに
さまざまなストリーミングサービスのウルトラHD 4K コンテンツと HDR コンテンツ
*画像はイメージです。
LG Switchアプリ
より効率的な作業環境を提供
効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
姿勢に合わせた画面配置
人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
ティルト、ピボット、高さ調整オプションを備えた汎用設計
*画像はイメージです。
|製品仕様
製品概要
|製品型番
32GS95UV-B
|製品シリーズ
LG UltraGear™ OLED
|JAN CODE
49-89027-029088
ディスプレイ
|画面サイズ
31.5インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
OLED
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.1814×0.1814(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
275cd/㎡(APL 1.5%時 1300cd/㎡)
|コントラスト比
1,500,000:1
|応答速度(標準値)
0.03ms(GTG)
|色域
DCI-P3 98.5%
垂直走査周波数
|HDMI
48-240Hz(可変リフレッシュレート適用時 : 48-480Hz)
|DisplayPort
48-240Hz(可変リフレッシュレート適用時 : 48-480Hz)
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|USBアップストリーム
1(USB 3.0)
|USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)
スピーカー
|内蔵スピーカー
7W+7W
|機能
DTS® Virtual:X™
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.3)
|ブルーライト低減モード
○
|Live Color Low Blue Light
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|6色相環
○
|Black Level
○
|ガンマ
○
|色温度
○
|ハードウェアキャリブレーション
○
|工場出荷時キャリブレーション済
○
|VESA DSC
○
|DTS Headphone:X®
○
|DTS® Virtual:X™
○
|可変リフレッシュレート
○
|AMD FreeSync™ テクノロジー
○(AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー)
|NVIDIA G-Sync Compatible
○
|VESA Adaptive-Sync
○
|VESA Dual-Mode
○(4K@240Hz/FHD@480Hz)
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|クロスヘア
○
|アンビエントライト
○(Unity Hexagon Lighting)
|FPSカウンター
○
|OnScreen Control
○
|Dual Controller
○
|LG Calibration Studio
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-8ﾟ～後：15ﾟ
|スイベル角度
左30ﾟ/右30ﾟ
|高さ調整
110mm
|ピボット
右90ﾟ
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
714 × 511～621 × 250
|セット(スタンドなし)
714 × 412 × 65
|梱包時
973 × 183 × 544
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
9.8
|セット(スタンドなし)
5.6
|梱包時
13.9
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
55W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|HDMIケーブル
○(1.8m)
|DisplayPortケーブル
○(1.8m)
|USBケーブル
○(1.8m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
|マウスホルダー
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|TUV-TYPE
○
|FCC-B
○
|CE
○
保証
|2年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から2年間、無料にて修理を行います。(有機ELパネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から2年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
全てのスペック
おすすめ製品
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中