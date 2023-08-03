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L206WU-PF
20インチワイド液晶モニター
全てのスペック
入力端子
-
D-Sub
-
Yes
-
DVI-D
-
Yes
電源
-
省電力/スリープ・モード
-
2W 以下
-
電源OFF時
-
2W以下
特徴
-
HDCP
-
Yes（DVI端子）
-
ライブセンサー
-
Yes
-
自動輝度
-
Yes
-
Thｒu Mode（スルーモード）
-
Yes(2D時のみ）
-
4：3 in Wide
-
Yes
-
USB
-
Yes (USB 2.0)
-
インテリジェント・オート
-
Yes
筐体仕様
-
チルト
-
Yes(前：3ﾟ, 後：17ﾟ)
-
スイベル
-
○ ( 356° )
-
高さ調節
-
140mm
-
色
-
ブラック
-
ベース取り外し可能
-
Yes
寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)
-
セット（スタンド付き）
-
471×420×271.1
-
セット（スタンドなし）
-
471×315.4×62.1
重量 (KG)
-
セット（スタンド付き）
-
6
-
セット（スタンドなし）
-
4.4
-
梱包時
-
6.1
アクセサリー
-
電源コード
-
Yes
-
D-Sub
-
Yes
-
その他
-
USB (1up 2down) - Display & Hub
-
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