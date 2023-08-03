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20インチワイド液晶モニター

仕様

レビュー

サポート

20インチワイド液晶モニター

L206WU-PF

20インチワイド液晶モニター

プリント

全てのスペック

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes

電源

省電力/スリープ・モード

2W 以下

電源OFF時

2W以下

特徴

HDCP

Yes（DVI端子）

ライブセンサー

Yes

自動輝度

Yes

Thｒu Mode（スルーモード）

Yes(2D時のみ）

4：3 in Wide

Yes

USB

Yes (USB 2.0)

インテリジェント・オート

Yes

筐体仕様

チルト

Yes(前：3ﾟ, 後：17ﾟ)

スイベル

○ ( 356° )

高さ調節

140mm

ブラック

ベース取り外し可能

Yes

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

471×420×271.1

セット（スタンドなし）

471×315.4×62.1

重量 (KG)

セット（スタンド付き）

6

セット（スタンドなし）

4.4

梱包時

6.1

アクセサリー

電源コード

Yes

D-Sub

Yes

その他

USB (1up 2down) - Display & Hub