2024年モデル LG UltraGear OLED

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LG UltraGear™ OLEDとは
2024年のLG UltraGear™ OLEDモデルは最新の有機ELパネルを採用。
あらゆるジャンルのゲームで最高の体験ができるゲーミングデバイスが登場。
従来より輝度が30%向上したマイクロレンズアレイ(MLA)を採用し、10年以上大型有機ELにこだわり抜いてきた
LGの技術やノウハウが詰め込まれた最高峰のゲーミングモニターシリーズです。
ブラック＆ホワイト
新モデル発売中！
*画像や映像はイメージです。
32GS95UV-B
31.5インチ
4K（3840×2160）
有機EL
マイクロレンズアレイ（MLA）
ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)
VESA AdaptiveSync
Dual Mode 最大4K@240Hz/フルHD@480Hz
AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー
NVIDIA® G-Sync Compatible
7W+7Wスピーカー(DTS® Virtual:X™)
エルゴノミックスタンド
（「高さ調整」、「ピボット調整」対応）
「LG UltraGear™ OLED」が
没入感あふれるゲーミング体験を演出
LG UltraGear OLED 2024年モデルは、
「4K × Dual Mode」モデルだけじゃない。
有機EL × 21:9 × 曲面型
同じゲームでも全く違う没入感
39GS95QE-B
39インチ
UWQHD（3440×1440）
有機EL
曲面型（800R）
マイクロレンズアレイ（MLA）
ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)
VESA Adaptive Sync
AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー
NVIDIA G-Sync Compatible
エルゴノミックスタンド
（「高さ調整」）
画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、16:9のフラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。
*800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。
カートに正常に追加されました。
再入荷のお知らせは更新済みです