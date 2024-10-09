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2024年モデル LG UltraGear OLED

【LG公式オンラインストア購入者限定】
メーカー保証　5年間

製品登録(無料)いただくと、通常保証（2年間）＋3年間延長で、5年保証いたします。

※製品の到着後に、当社ホームページにて 【 製品登録(無料) 】が必要です。

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LG UltraGear™ OLEDとは

2024年のLG UltraGear OLEDモデルは最新の有機ELパネルを採用。
あらゆるジャンルのゲームで最高の体験ができるゲーミングデバイスが登場。
従来より輝度が30%向上したマイクロレンズアレイ(MLA)を採用し、10年以上大型有機ELにこだわり抜いてきた
LGの技術やノウハウが詰め込まれた最高峰のゲーミングモニターシリーズです。

ブラック＆ホワイト
新モデル発売中！

*画像や映像はイメージです。

 

　　　　

32GS95UV-B

 

31.5インチ

4K（3840×2160）

有機EL

マイクロレンズアレイ（MLA）

ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)

VESA AdaptiveSync

Dual Mode 最大4K@240Hz/フルHD@480Hz

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

NVIDIA® G-Sync Compatible

7W+7Wスピーカー(DTS® Virtual:X™)

エルゴノミックスタンド
（「高さ調整」、「ピボット調整」対応）

詳しくはこちら

　　

32GS95UV-W

 

31.5インチ

4K（3840×2160）

有機EL

マイクロレンズアレイ（MLA）

ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)

VESA AdaptiveSync

Dual Mode 最大4K@240Hz/フルHD@480Hz

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

NVIDIA® G-Sync Compatible

7W+7Wスピーカー(DTS® Virtual:X™)

エルゴノミックスタンド
（「高さ調整」、「ピボット調整」対応）

詳しくはこちら


「LG UltraGear™ OLED」が
没入感あふれるゲーミング体験を演出

さらにワイドな4K OLEDモニター。

31.5インチ 有機EL 4K

ゲームの世界を
旅しよう

高精細な4Kの有機ELディスプレイが、類まれなる臨場感と鮮烈な映像美、そして、液晶パネルでは決して真似のできない驚異的な応答速度0.03ms（GTG）を提供。まるでゲームの世界を旅しているようなリアリティあふれるプレイを楽しめます。

マイクロレンズアレイ（MLA）

マイクロレンズアレイ（MLA）

輝度が従来比30%向上*

トンボの複眼からインスピレーションを受けて作られたマイクロレンズアレイ（MLA）により、革新的な明るさと強力なパフォーマンスを実現。

 

1ピクセルあたり800個以上、合計71億個以上の目には見えないわずか5.9μmの微細なレンズの層を取り入れることで、光を効率的に出力することができるようになりました｡ピーク輝度1300cd/㎡(APL 1.5% 標準値)の高輝度によって、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。

 

*2023年有機ELモデルとの標準値輝度の比較

さらにワイドな4K OLEDモニター。

VESA Dual Mode

4Kで240Hz､
フルHDで480Hzの2モード切替

VESA Dual Modeに対応｡4K（3840×2160）@240HzとフルHD（1920×1080）@480Hz両方が使用できます。また､フルHD表示時は､画面のサイズを24インチ/27インチサイズに切り換えが可能。

FPS（First Person Shooting）などで､大画面よりも､一目で表示全体を見渡したいプレイヤーにも最適な環境を提供します。PRGやMMOなど美しい世界観のゲームは31.5インチ4Kの壮大かつ美麗な画面で、FPSなど速度が重要なゲームは24インチのフルHD@480Hzで表示させるなど､好みに合わせたフレキシブルな画面の表示で、あらゆるゲームを最大限楽しめます。

LG UltraGear OLED 2024年モデルは、
「4K × Dual Mode」モデルだけじゃない。

同じゲームでも全く違う没入感

有機EL × 21:9 × 曲面型

同じゲームでも全く違う没入感

 

45GS96QB-B

 

44.5インチ

UWQHD（3440×1440）

有機EL

曲面型（800R）

マイクロレンズアレイ（MLA）

ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)

VESA Adaptive Sync

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

NVIDIA G-Sync Compatible

7W+7Wスピーカー(Depth Sound)

エルゴノミックスタンド

（「高さ調整」対応）

詳しくはこちら

　　　　

39GS95QE-B

 

39インチ

UWQHD（3440×1440）

有機EL

曲面型（800R）

マイクロレンズアレイ（MLA）

ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)

VESA Adaptive Sync

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

NVIDIA G-Sync Compatible

エルゴノミックスタンド

（「高さ調整」）

詳しくはこちら

　　

34GS95QE-B

 

33.9インチ

UWQHD（3440×1440）

有機EL

曲面型（800R）

マイクロレンズアレイ（MLA）

ピーク輝度 1300cd/㎡(APL 1.5%)

VESA Adaptive Sync

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

NVIDIA G-Sync Compatible

エルゴノミックスタンド

（「高さ調整」）

詳しくはこちら
パノラマゲーミングモニターに映るゲームシーン。

画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、16:9のフラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。

*800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。

An image showcasing the gaming setup of the LG UltraGear OLED gaming monitor 32GS95UE model.

An image showcasing the gaming setup of the LG UltraGear OLED curved gaming monitor 34GS95QE and 39GS95QE model.

An image showcasing the gaming setup of the LG UltraGear OLED curved gaming monitor 45GS95QE and 45GS96QB model.

An image showcasing the gaming setup of the LG UltraGear OLED gaming monitor 27GS95QE model.

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