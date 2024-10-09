2024年モデル LG UltraGear OLED

2024年のLG UltraGear™ OLEDモデルは最新の有機ELパネルを採用。

あらゆるジャンルのゲームで最高の体験ができるゲーミングデバイスが登場。

従来より輝度が30%向上したマイクロレンズアレイ(MLA)を採用し、10年以上大型有機ELにこだわり抜いてきた

LGの技術やノウハウが詰め込まれた最高峰のゲーミングモニターシリーズです。