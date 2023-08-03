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効率的な作業は環境から。エルゴノミックスタンド採用23.8インチIPSモニター

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仕様

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効率的な作業は環境から。エルゴノミックスタンド採用23.8インチIPSモニター

24BL650C-BAJP

効率的な作業は環境から。エルゴノミックスタンド採用23.8インチIPSモニター

16:9 フル HD IPS モニター

あらゆる角度から正確な色を実現

視野角178ﾟ/178ﾟで、複数の人が見る場合でも色味を損なわないIPSパネルを採用。発色が鮮やかで自然な色合いが画像や映像をより魅力的に表示させます。
人間工学に基づいたデザイン

仕事環境は快適な姿勢から

130mmの高さ調整、前-5～後35ﾟのチルト、左右178ﾟ/178ﾟのスイベル、左右90ﾟ回転のピボット機能に対応。使用環境に合わせて快適で見やすい画面の配置が可能です。
工場出荷時キャリブレーション済

個体差の少ない色合いで

工場出荷時に1台1台すべてキャリブレーションを実施。色合いの個体差が少ない安定した色合いでお届けします。
3 辺ベゼルレスデザイン

シームレスな視覚体験

3辺フレームレスデザインを採用。ベゼル幅約6ｍm(フレーム 非表示領域)と極限までベゼルを削減。
省スペース化はもとより、複数台設置時も左右の画面の違和感少なく表示します。

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
ブルーライト低減モード

目にやさしい色合いで表示

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減。
USB Type-C™

デスク周りをすっきりと

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大45W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。さらにUSB Type-C、HDMI、DisplayPortの計3系統の映像入力端子を搭載しています。

* モニターへの給電には対応していません。接続機器の充電はUSB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

23.8

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 (前 : -5°~後 : 35°) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整 (355°) / ピボット (左90°右90°)

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2019

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2745×0.2745

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

23.8

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

DisplayPortケーブル

-

その他付属品

電源コード、AC-DC アダプター、ケーブルホルダー、保証書

電源コード

1 (1.5m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

1.2W+1.2W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

20.4W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

17.4W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 (前 : -5°~後 : 35°) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整 (355°) / ピボット (左90°右90°)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

626x194x474

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

539.2x321.6x59.2

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

539.2x505.66x240

梱包時重量[kg]

7.28

スタンド非装着時重量[kg]

3.1

スタンド装着時重量[kg]

5.3

SMART機能

その他

JAN:49-89027-020504

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.2

HDMI

1

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

1920×1080@75Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

45W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)