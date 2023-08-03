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23.6インチ 液晶モニター JAN: 49-89027-006355

仕様

レビュー

サポート

23.6インチ 液晶モニター JAN: 49-89027-006355

24M35D-B

23.6インチ 液晶モニター JAN: 49-89027-006355

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23.6インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

TN

表面処理

アンチグレア

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.2715mm

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

170°/160°

輝度

200cd/㎡(標準値)

コントラスト比

最大5,000,000:1（通常1,000:1）

走査周波数

水平走査周波数

30kHz-83kHz

垂直走査周波数

56Hz-75Hz

入力端子

DVI-D

Yes

機能

フリッカーセーフ

Yes

Super Energy Saving

Yes

Dual Smart Solution

Yes

筐体仕様

チルト

Yes（前 : -3°, 後 : 20°）

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

556.0×438.0×215.0

セット（スタンドなし）

556.0×314.0×98.0

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

約3.0

セット（スタンドなし）

約2.7

電源

消費電力(EPA6.0基準)

19W

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

電源OFF時

0.3W以下

入力

AC100-240V、50/60Hz

アクセサリー

電源コード

Yes

パーティションハンガー

Yes

保証書

取扱説明書

CD-ROM内に収録

DVIケーブル

Yes

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。