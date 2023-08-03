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画面も2倍、体験も2倍。27.6インチ 16:18 DuapUpモニター（スタンド）
※画像・動画はイメージです。
※画像はイメージです。
作業の効率性を追求した PCモニターの新たな提案
※画像はイメージです。
ケーブル1本で映像・ 音声入力、データ転送、充電
映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大90W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
操作と接続が簡単な USB Type-C™
※正常な動作のために付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。※PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
画面は大きく
スペースは小さく
DualUp モニターは、モニター 1 台分の小さなスペースしか占有しませんが、16:18 アスペクト比、画面 1 つで 21.5 インチモニター 2 枚分です。
※画像はイメージです。
画面をベストポジションで
組み立てはとても簡単。背面にスタンドをカチっとはめるだけ。また、80mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：25°のチルト(縦角度調整)、±30°のスイベルに対応しており、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
mnt-dualup-28mq750-09-3-easy-and-comfortable
※画像はイメージです。
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27.6
-
解像度
-
2560×2880
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:18
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
全てのスペック
情報
-
製品名
-
DualUp
-
発売
-
2022
安全規格
-
RoHS
-
○
アプリケーションソフトウェア
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
ディスプレイ
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:18
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.18195×0.18195
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
2560×2880
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
27.6
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
機能
-
フリッカーセーフ
-
○
-
自動輝度調整
-
○
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
Nano IPS™テクノロジー
-
○
-
その他機能
-
Low Blue Light
-
PBP
-
2PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
アプリケーションソフトウェア
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
アクセサリー
-
HDMIケーブル
-
1 (1.8m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.8m)
-
取付け用ネジ
-
○
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USBケーブル(A-B)
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
USBケーブル
-
1 (1.8m)
-
保証書
-
○
サウンド
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
電源
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
28.31W
-
消費電力(最大値)
-
190W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
40W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
筐体仕様
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
-
マウント規格
-
100×100
外形寸法 / 重量
-
梱包時外形寸法[mm]
-
717×557×189
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
482×550×45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
482×588～668×250
-
梱包時重量[kg]
-
10.9
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.3
-
スタンド装着時重量[kg]
-
7.1
SMART機能
-
その他
-
JAN:49-89027-024762
出入力端子
-
KVMスイッチ機能
-
○
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
2560×2880@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
USB Type-A×1(USB2.0)
-
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