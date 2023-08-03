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画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 曲面型ウルトラワイドモニター
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
解像度
-
3440×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
1,900R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2021
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
-
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
-
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
-
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2325×0.2325
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
解像度
-
3440×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
-
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
曲率
-
1,900R
-
フリッカーセーフ
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
PBP
-
2PBP
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMI
-
○
-
その他付属品
-
電源延長ケーブル(ブラック / 1.2m)、ケーブルホルダー、グロメット、LGカバーシート
-
USB Type-C™
-
○
-
MaxxAudio
-
○
-
スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
160W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
42W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
940×268×516
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
814×359×90
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
814×485～615×448
-
梱包時重量[kg]
-
15.8
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6.3
-
スタンド装着時重量[kg]
-
10.2
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3440×1440@60Hz
-
USB Type-C™ PD容量
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
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