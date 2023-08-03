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画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 曲面型ウルトラワイドモニター

仕様

レビュー

サポート

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 曲面型ウルトラワイドモニター

34WP88C-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 曲面型ウルトラワイドモニター

front view with the monitor arm on the right
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

3440×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

1,900R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

-

-

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

-

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2325×0.2325

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

34

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

曲率

1,900R

機能

フリッカーセーフ

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

工場出荷時キャリブレーション

HDR10

HDR10効果

PBP

2PBP

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

付属品

HDMI

その他付属品

電源延長ケーブル(ブラック / 1.2m)、ケーブルホルダー、グロメット、LGカバーシート

USB Type-C™

サウンド

MaxxAudio

スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

160W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

42W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

940×268×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

814×359×90

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

814×485～615×448

梱包時重量[kg]

15.8

スタンド非装着時重量[kg]

6.3

スタンド装着時重量[kg]

10.2

接続性

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3440×1440@60Hz

USB Type-C™ PD容量

90W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について