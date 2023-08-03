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23inch ワイド液晶モニター

仕様

レビュー

サポート

23inch ワイド液晶モニター

E2342V-BN

23inch ワイド液晶モニター

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23インチ

パネル・タイプ

TN

表面処理

アンチグレア

コントラスト比

最大 5,000,000:1(通常1,000:1)

画素ピッチ

0.265×0.265 (mm)

視野角(水平/垂直)

170°/160°

解像度

1920×1080

表示色

約1,677万色

アスペクト比

16:9

入力端子

D-Sub

1

HDMI

Yes

DVI-D

1 (HDCP対応)

筐体仕様

ブラック

チルト

○ (前 : -5ﾟ, 後 : 20ﾟ)

ベース取り外し可能

Yes

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

544.2×406.5×181.0

セット（スタンドなし）

544.2×332.3×36.2

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

2.9

セット（スタンドなし）

2.7

電源

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

電源OFF時

0.3W以下

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

保証書

DVI-Dケーブル

1

ご注意・ご案内

-

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、 これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。

1

5

スーパーエナジーセービングの機能に関して

省エネ機能のスーパーエナジーセービング（以下SES）をONにすると、表示コンテンツのヒストグラム解析等により、モニターのバックライトを調整して、消費電力を下げる機能ですが、表示内容によっては、バックライトの輝度調整の明滅が激しくなり、液晶モニターの故障と、誤認される可能性がございます。これはSES機能をOFFにすることにより 解消されます。

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

特徴

f-Engine

Yes

HDCP

Yes（DVI端子）