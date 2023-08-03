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21.5inch LEDワイド液晶モニター JAN:49-89027-004306

仕様

レビュー

サポート

21.5inch LEDワイド液晶モニター JAN:49-89027-004306

IPS224V-PN

21.5inch LEDワイド液晶モニター JAN:49-89027-004306

プリント

全てのスペック

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes (HDCP対応)

HDMI

Yes

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

電源

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

特徴

f-Engine

Yes

HDCP

Yes（DVI端子）

デュアルウェブ

Yes

ワイド／オリジナル画面モード

Yes

デュアルモニター

Yes

筐体仕様

ブラック

チルト

Yes（前 : -5ﾟ, 後 : 20ﾟ）

ベース取り外し可能

Yes

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

508.6×386.6×181.0

セット（スタンドなし）

508.6×312.5×36.2

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

2.8

セット（スタンドなし）

2.5

アクセサリー

電源コード

Yes

D-Sub

Yes

保証書

DVI-Dケーブル

Yes

ユーティリティーディスク

Yes（取扱説明書データ内蔵）

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。