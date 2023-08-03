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23inch 地デジチューナー搭載LEDモニター JAN:49-89027-004344
全てのスペック
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D-Sub
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Yes
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HDMI
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Yes(HDMI 2系統)
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DVI-D
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Yes (HDCP対応)
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オーディオイン
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Yes
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色
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ホワイト
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チルト
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Yes（前 : -5ﾟ, 後 : 10ﾟ）
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ベース取り外し可能
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Yes
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セット（スタンド付き）
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547.0×416.2×193.8
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セット（スタンドなし）
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547.0×349.6×61.1
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セット（スタンド使用時）
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3.5
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セット（スタンドなし）
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3.3
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省電力/スリープ・モード
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1W 以下
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電源コード
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Yes
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保証書
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○
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リモコン
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YES
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DVI-Dケーブル
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Yes
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保証に関して
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■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く
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パネルに関して
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液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
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地デジの一部チャンネルがご視聴できない場合
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地デジ/BS/CSの電波が混合した状態でモニターに入力されると受信 レベルが低下し、一部チャンネルが視聴できない場合があります。 改善するためには、地デジとBS/CSの電波を分ける「分波器」を ご使用頂き、地デジの電波だけの状態にされた上でモニターと 接続して頂くよう宜しくお願い致します。 また、受信レベルが低すぎても高すぎても正常に受信ができません。 受信レベルの目安として40％～80％の間で保つ必要があります。 信号を適切な信号レベルに減衰させる「減衰器」、増幅させる 「増幅器（ブースター）」などをご使用頂き、適切な受信レベルに 調整する事で正常に受信できるようになります。
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ステレオミニジャック（ヘッドホン）
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Yes
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地デジチューナー
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Yes
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HDCP
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Yes（DVI端子）
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PIP（ピクチャーインピクチャー）
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Yes
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ダブルウィンドウ
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Yes
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XD ENGINE
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Yes
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リモコン
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Yes
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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出張修理・宅配修理を承ります
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