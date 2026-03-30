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24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター

24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター

25G550B-B
Front view of 24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター 25G550B-B
Tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang halus dan bebas tearing.
Gambar ini menampilkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan dinding.
Gambar ringkasan fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampilan belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-pol.
Tampilan depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampilan belakang monitor yang menunjukkan area pemasangan dudukan dan port belakang
Tampilan atas
Tampilan depan dudukan dan alas monitor
Front view of 24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター 25G550B-B
Tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang halus dan bebas tearing.
Gambar ini menampilkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan dinding.
Gambar ringkasan fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampilan belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-pol.
Tampilan depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampilan belakang monitor yang menunjukkan area pemasangan dudukan dan port belakang
Tampilan atas
Tampilan depan dudukan dan alas monitor

主な機能

  • 24.5インチ フルHD(1920×1080) IPS ディスプレイ
  • リフレッシュレート300Hz 、1ms(GTG)
  • VRR、AMD FreeSync™ Premium テクノロジー､NVIDIA® G-Sync® Compatible
  • HDR、sRGB 99%(標準値)
  • DisplayPort、HDMI×2
  • 高さ調整、チルト調整、スイベル調整、左右ピボット対応
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Logo UltraGear™ G5 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G5 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 25G523B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 25G523B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*画像はイメージです。

勝つためのゲーミングモニター

ディスプレイ

24.5インチ フルHD(1920×1080) IPS

HDR10

色域 sRGB 99% (標準値)

速度

リフレッシュレート 300Hz

応答速度 1ms(GTG)

テクノロジー

VRR

AMD FreeSync Premium テクノロジー

NVIDIA® G-Sync® Compatible

スピーカー内蔵

DISPLAYSPEEDTECHNOLOGYUSABILITY
The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

IPS / HDR10 / 色域 sRGB 99%(標準値)

 

美しい色再現と生き生きとした映像表示

広視野角かつ発色鮮やかな自然な色再現が特長のIPSパネルは、ゲームの世界を美しく表示。また、正確な色再現を可能にする色域「sRGB」を99%(標準値)をカバー。さらに、HDR10に対応しており、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

Adegan pertempuran luar angkasa futuristik di monitor UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang kaya dengan ledakan yang terang, planet yang bersinar, dan pesawat luar angkasa yang detail di latar belakang kosmik yang berwarna-warni.

Adegan pertempuran luar angkasa futuristik di monitor UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang kaya dengan ledakan yang terang, planet yang bersinar, dan pesawat luar angkasa yang detail di latar belakang kosmik yang berwarna-warni.

*画像はイメージです。

Logo layar IPS.

写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するとされるIPSパネル。どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できます。 

Logo HDR 10.

近年、多くの映像で採用されているHDRの再生に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより繊細に再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

 

※HDRに対応したコンテンツが必要です。

Logo sRGB 99%.

Windowsやウェブの標準色域であるsRGBを99％カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。 

The word 'SPEED' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

リフレッシュレート 300Hz

 

毎秒300フレームの表示に対応

毎秒300フレームの表示に対応(HDMI接続は240Hzまで対応)。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。 

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 200Hz pada UltraGear™ 25G523B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 200Hz pada UltraGear™ 25G523B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih.

*画像はイメージです。

応答速度 1ms(GTG)

 

残像感が少ない映像を

応答速度1ms(GTG)対応のパネルによって残像感の少ない映像表示を実現。

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 25G523B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan game yang lebih halus.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 25G523B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan game yang lebih halus.

*画像はイメージです。

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

VRR(可変リフレッシュレート)

 

ちらつきやカクつきを軽減

一定ではない映像のフレームレートに合わせてリフレッシュレートを調整することで、タイミングの不一致により発生するティアリング(画面のずれ)やスタッタリング(カクつき)を軽減します。 

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G523B dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G523B dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*NVIDIA® G-Sync® Compatibleは、DisplayPortのみ有効です。*画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA® G-SYNC® Compatibleの認証を取得。GeForceシリーズで、ティアリング、スタッタリングを抑えます。

あなたの｢勝つ｣をサポートするゲーミング機能

DASモード

よりリアルタイムに

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

ブラックスタビライザー

闇に潜むターゲットを発見しやすく

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

クロスヘア

ターゲットポイントを表示

ターゲットポイントを中央に表示させて、射撃精度を高めます。

*画像はイメージです。

ユーザビリティが大文字で書かれている。

ブルーライト低減モード / フリッカーセーフ

 

目に優しい

ブルーライト低減モード

映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。

 

*目にやさしい配色となるため、映像の色合が変わります。

フリッカーセーフ

従来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー（ちらつき）を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。

*画像はイメージです。

色覚調整

表示色の区別がつきにくい方でも、一部の色の配色を調整して見やすくします。

*通常の表示とは異なるため、実際の色合いとは異なります。*画像はイメージです。

人間工学に基づくデザイン

 

姿勢に合わせて調整できる画面配置

スタンドは、130mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：21ﾟのチルト(縦角度調整)、左右30ﾟのスイベル(横角度調整)、左右90ﾟのピボットに対応。姿勢にあわせて画面の位置を調整して、長時間のゲームプレイを楽しむことができます 。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32：9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18：16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。

高さ・チルト調整

高さ調整/チルト調整

130㎜/前：-5ﾟ～後：21ﾟ

スイベル

スイベル調整

左30ﾟ/右30ﾟ

ピボット対応

ピボット対応

左右90ﾟ

マウント対応

マウント対応

100×100

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang diletakkan di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang diletakkan di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

*画像はイメージです。

  • HDMIアイコン。

    HDMI×1

  • DP

    DisplayPort 1.4×1

  • ヘッドホン (ステレオミニジャック)

    ヘッドホン
    (ステレオミニジャック)

プリント

仕様

  • ディスプレイ - 画面サイズ

    24.5インチ

  • ディスプレイ - 解像度

    1920×1080

  • ディスプレイ - パネルタイプ

    IPS

  • ディスプレイ - アスペクト比

    16:9

  • ディスプレイ - 色域

    sRGB 99%

  • ディスプレイ - 輝度(標準値)

    300cd/㎡

  • ディスプレイ - 最大リフレッシュレート

    300Hz

  • ディスプレイ - 応答速度(標準値)

    1ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 筐体仕様 - ディスプレイ位置調整

    OSDジョイスティック

全てのスペック

製品概要

  • 製品型番

    25G550B-B

  • JANコード

    49-89027-033535

垂直走査周波数

  • HDMI

    48-240Hz(VRR適用時：100-240Hz)

  • DisplayPort

    48-300Hz(VRR適用時：100-240Hz)

安全規格

  • ROHS指令

  • TUV-TYPE

  • VCCI

    クラスB

  • UL(cUL)

  • PSE

  • J-Moss

  • FCC-B

  • CE

ディスプレイ

  • アスペクト比

    16:9

  • 表示色

    約1,677万色

  • 画面サイズ

    24.5インチ

  • 応答速度(標準値)

    1ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 解像度

    1920×1080

  • 最大リフレッシュレート

    300Hz

  • 画素ピッチ

    0.2832×0.2802(mm)

  • パネルタイプ

    IPS

  • 有効表示領域(幅×高さ)

    544×303(mm)

  • コントラスト比

    1,000:1

  • 色域

    sRGB 99%

  • 輝度(標準値)

    300cd/㎡

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/ 178°(CR≧10)

機能

  • フリッカーセーフ

  • DAS Mode

  • FPSカウンター

  • HDCP

    ○(HDCP2.3)

  • VRR(可変リフレッシュレート)

  • 色覚調整

  • Smart Energy Saving

  • ブルーライト低減モード

  • NVIDIA G-Sync™ テクノロジ

  • HDR10

  • ブラックスタビライザー

  • AMD FreeSync™ テクノロジー

    ○(AMD FreeSync™ Premium テクノロジー)

  • クロスヘア

電源

  • 電源入力

    100-240V,50/60Hz

  • DC出力

    32W(19V/1.7A)

  • オフ時

    0.3W

  • 消費電力(オンモード)

    19.87W

  • 待機時

    0.5W

筐体仕様

  • ディスプレイ位置調整

    OSDジョイスティック

  • チルト角度

    前：-5ﾟ～後：21ﾟ

  • マウント規格

    100×100(mm)

  • スイベル角度

    左30ﾟ/右30ﾟ

  • ピボット

    左90ﾟ/右90ﾟ

  • 高さ調整

    130mm

外形寸法 / 重量

  • パッケージ外形寸法[mm]

    751 × 160 × 481

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    558 × 324 × 47

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    558 × 371～501 × 220

  • パッケージ重量[kg]

    6.5

  • スタンド非装着時重量[kg]

    2.5

  • スタンド装着時重量[kg]

    4.8

アクセサリー

  • AC-DC アダプター

  • 保証書

  • クイックセットアップガイド

  • 電源コード

    ○(1.5m)

  • DisplayPortケーブル

    ○(1.8m)

出入力端子

  • DisplayPort入力

    1

  • DisplayPortバージョン

    1.4

  • HDMI入力

    2

  • ヘッドホン(ステレオミニジャック)

    1

保証

  • 無輝点保証

    ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

  • 保証期間

    当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)

レビュー

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