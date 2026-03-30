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24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター
*画像はイメージです。
勝つためのゲーミングモニター
ディスプレイ
24.5インチ フルHD(1920×1080) IPS
HDR10
色域 sRGB 99% (標準値)
速度
リフレッシュレート 300Hz
応答速度 1ms(GTG)
テクノロジー
VRR
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
NVIDIA® G-Sync® Compatible
スピーカー内蔵
IPS / HDR10 / 色域 sRGB 99%(標準値)
美しい色再現と生き生きとした映像表示
広視野角かつ発色鮮やかな自然な色再現が特長のIPSパネルは、ゲームの世界を美しく表示。また、正確な色再現を可能にする色域「sRGB」を99%(標準値)をカバー。さらに、HDR10に対応しており、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
*画像はイメージです。
リフレッシュレート 300Hz
毎秒300フレームの表示に対応
毎秒300フレームの表示に対応(HDMI接続は240Hzまで対応)。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
*画像はイメージです。
応答速度 1ms(GTG)
残像感が少ない映像を
応答速度1ms(GTG)対応のパネルによって残像感の少ない映像表示を実現。
*画像はイメージです。
VRR(可変リフレッシュレート)
ちらつきやカクつきを軽減
一定ではない映像のフレームレートに合わせてリフレッシュレートを調整することで、タイミングの不一致により発生するティアリング(画面のずれ)やスタッタリング(カクつき)を軽減します。
*NVIDIA® G-Sync® Compatibleは、DisplayPortのみ有効です。*画像はイメージです。
あなたの｢勝つ｣をサポートするゲーミング機能
DASモード
よりリアルタイムに
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
ブラックスタビライザー
闇に潜むターゲットを発見しやすく
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
*画像はイメージです。
ブルーライト低減モード / フリッカーセーフ
目に優しい
*画像はイメージです。
色覚調整
表示色の区別がつきにくい方でも、一部の色の配色を調整して見やすくします。
*通常の表示とは異なるため、実際の色合いとは異なります。*画像はイメージです。
人間工学に基づくデザイン
姿勢に合わせて調整できる画面配置
スタンドは、130mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：21ﾟのチルト(縦角度調整)、左右30ﾟのスイベル(横角度調整)、左右90ﾟのピボットに対応。姿勢にあわせて画面の位置を調整して、長時間のゲームプレイを楽しむことができます 。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32：9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18：16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。
*画像はイメージです。
仕様
ディスプレイ - 画面サイズ
24.5インチ
ディスプレイ - 解像度
1920×1080
ディスプレイ - パネルタイプ
IPS
ディスプレイ - アスペクト比
16:9
ディスプレイ - 色域
sRGB 99%
ディスプレイ - 輝度(標準値)
300cd/㎡
ディスプレイ - 最大リフレッシュレート
300Hz
ディスプレイ - 応答速度(標準値)
1ms(GTG 応答速度Faster設定時)
筐体仕様 - ディスプレイ位置調整
OSDジョイスティック
全てのスペック
製品概要
製品型番
25G550B-B
JANコード
49-89027-033535
垂直走査周波数
HDMI
48-240Hz(VRR適用時：100-240Hz)
DisplayPort
48-300Hz(VRR適用時：100-240Hz)
安全規格
ROHS指令
○
TUV-TYPE
○
VCCI
クラスB
UL(cUL)
○
PSE
○
J-Moss
○
FCC-B
○
CE
○
ディスプレイ
アスペクト比
16:9
表示色
約1,677万色
画面サイズ
24.5インチ
応答速度(標準値)
1ms(GTG 応答速度Faster設定時)
解像度
1920×1080
最大リフレッシュレート
300Hz
画素ピッチ
0.2832×0.2802(mm)
パネルタイプ
IPS
有効表示領域(幅×高さ)
544×303(mm)
コントラスト比
1,000:1
色域
sRGB 99%
輝度(標準値)
300cd/㎡
表面処理
アンチグレア
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
機能
フリッカーセーフ
○
DAS Mode
○
FPSカウンター
○
HDCP
○(HDCP2.3)
VRR(可変リフレッシュレート)
○
色覚調整
○
Smart Energy Saving
○
ブルーライト低減モード
○
NVIDIA G-Sync™ テクノロジ
○
HDR10
○
ブラックスタビライザー
○
AMD FreeSync™ テクノロジー
○(AMD FreeSync™ Premium テクノロジー)
クロスヘア
○
電源
電源入力
100-240V,50/60Hz
DC出力
32W(19V/1.7A)
オフ時
0.3W
消費電力(オンモード)
19.87W
待機時
0.5W
筐体仕様
ディスプレイ位置調整
OSDジョイスティック
チルト角度
前：-5ﾟ～後：21ﾟ
マウント規格
100×100(mm)
スイベル角度
左30ﾟ/右30ﾟ
ピボット
左90ﾟ/右90ﾟ
高さ調整
130mm
外形寸法 / 重量
パッケージ外形寸法[mm]
751 × 160 × 481
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
558 × 324 × 47
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
558 × 371～501 × 220
パッケージ重量[kg]
6.5
スタンド非装着時重量[kg]
2.5
スタンド装着時重量[kg]
4.8
アクセサリー
AC-DC アダプター
○
保証書
○
クイックセットアップガイド
○
電源コード
○(1.5m)
DisplayPortケーブル
○(1.8m)
出入力端子
DisplayPort入力
1
DisplayPortバージョン
1.4
HDMI入力
2
ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
保証
無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
保証期間
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
レビュー
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