24.5インチ UltraGear™ フルHD IPS 300Hz 1ms(GTG) ゲーミングモニター

近年、多くの映像で採用されているHDRの再生に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより繊細に再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

※HDRに対応したコンテンツが必要です。