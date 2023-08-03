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4K　レーザービジネスプロジェクター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

4K　レーザービジネスプロジェクター

BU50NST

4K　レーザービジネスプロジェクター

Front view
lg_probeam_/ レッドドット 2020 受賞
Designed for Business Innovation

Designed for Business Innovation

300インチ4K

大画面で明るく高精細

DLP方式による4K(3840×2160(最大4096×2160))の高精細な映像を、300インチの大画面で色彩豊かに表示。明るい会議室だけでなく。イベントや会場などでも活躍します。

最大_300_インチのスクリーンサイズ_/_wuxga_1920_x_1200_/ 4K UHD 3840 X 2160

高光束で美しい映像
5,000 ANSI ルーメン

高光束で美しい映像

5,000ルーメンの明るさ、300万：1の高コントラスト、HDR対応によるよりリアルな映像表現を可能にします。

汎用性の高いプロジェクター

さまざまな場面で活躍

企業:効率性と生産性
医用の色域に対応
教育 : 効果的な視聴覚授業
企業 : 効率性と生産性
医用の色域に対応
教育:効果的な視聴覚授業

企業:効率性と生産性

ビジネスのさまざまな場面で快適に使用できるように配慮。業務効率や生産性を高めるようさまざまな機能を搭載しています。

 

医用の色域に対応

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域｢DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)｣の色域に対応。レントゲン映像などをクリアに表示します。

教育:効果的な視聴覚授業

視聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。

* 本製品はオフィスでの使用や、教育、参照等を目的としており、医用機器 としては使用はできません

HDBaseT™によって1本のケーブルで5つの信号を送信

最大100mのケーブル(カテゴリー6)まで使用できる HDBase-Tに対応。従来のデータだけでなくデジタル映像・音声信号、制御、電源供給を同時に通信できます。遠隔に配置された再生機の映像などの再生が可能です。

フレキシブルで簡単な設置

1.6倍のズーム、水平±20%/垂直±50%のレンズシフトに対応。プロジェクターを動かさなくても投影位置を調整できます。

レンズシフト水平±20%、垂直±50% をサポート
1.6 倍ズームをサポート
12ポイントエッジ調整
12ポイントエッジ調整

凹凸ある壁面でも映像の歪みを補正

投影面の凹凸に合わせて12カ所の位置を調整できる12カ所のエッジ調整に対応。それぞれの ポイントの位置を調整することで、画面の歪みを補正することができます。
コンパクトサイズ
コンパクトサイズ

高い設置性を実現

4Kプロジェクターとしてはコンパクトな、幅37cm、奥行き33cmの省スペース設計によって、高精細かつ明瞭な画質を、さまざまなビジネスシーンにもたらします。

LiveTV webOS 最近のアプリ HDMI 1 LiveTV ウェブブラウザ ミラーリング Miracast Bluetooth

webOS + ミラーリング + Bluetooth

スマートワイヤレス接続

パソコンやモバイルデバイスとプロジェクターを同一のネットワークに接続したり、ワイヤレスミラーリング機能で、ケーブルに接続しなくても画面を表示が可能。それぞれのPC画面をケーブルを差し替えずに表示させることができます。また、スマホの画像も表示できるので、その場で映したい写真、映像なども手軽に表示できます。臨機応変に切り替えができ、会議やミーティングの効率や自由度が格段に向上します。

20,000時間長寿命レーザー

明るさの低下も軽減する長時間なレーザー光源

1日8時間使用しても7年間使用できる20,000時間の長寿命なレーザー光源を採用。交換にかかるコストや、天井設置した際の交換などの手間も心配がありません。
また、長寿命であるということは、同時に3～4000時間の従来のランプよりも明るさの減衰が軽減されることを意味します。従来のランプは使い始めてから徐々に明るさが失われていきますが、レーザーなら長期間に渡り､明るいまま使用できます。

20,000_時間のランプ寿命_=_1_日_8_時間で_7_年間_/_1_日_4_時間で_14_年間_/ 1 日 2 時間で 28 年間

* 5,000 時間でランプを交換。

プリント

仕様

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

5000

光源

レーザー

コントラスト比

3,000,000:1以上

デジタル台形補正

12ポイントエッジ調整

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

1.6×

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

全てのスペック

F値設定範囲

F値設定範囲

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

5000

コントラスト比

コントラスト比

3,000,000:1以上

騒音レベル

省エネモード(最大)

26dB(A)

省エネモード(中間)

27dB(A)

省エネモード(最小時)

29dB(A)

省エネモードオフ時(最大)

29dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

ズーム

1.6×

表示

画面サイズ

40インチ～300インチ

必要距離

Wide 2880 /Tele 4630 (@ 100")

スローレシオ

1.30～2.08

レンズシフト

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

投影オフセット

投影オフセット

1

光源

光源寿命

約20,000時間

光源

レーザー

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

Dolby Surround Audio

DTS-HD

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

外形寸法

梱包時外形寸法[mm]

580×441×273

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

370×290×155.7

重量

梱包時重量[kg]

11.5

重量[kg]

9.7

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)

入出力端子

オーディオ出力

HDBaseT

1

HDMI入力

2

IP制御

LAN端子(RJ45)

1

RS-232C

USB Type-A

2(USB2.0)

特長

バックグラウンドイメージ

ブラックレベル調整

ブランク

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

Brilliant Color™ (Overlap Duty)

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

おすすめコンテンツ

DICOM

デジタル台形補正

12ポイントエッジ調整

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

Expert controlvADJ

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDCP

HDCP 2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HDR

HDR10

HDR効果

HID(USB入力機器操作)

ホームダッシュボード

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 4.5

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

クイック電源オン/オフ

○(オン 約12秒、オフ 約2秒)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

ストアモード

TruMotion

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

○(TV Plus App を通じて)

デザイン

本体カラー

ホワイト+ブラック

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

付属品

取扱説明書

簡易マニュアル

リモコン

保証書

電源

消費電力(最大)

380W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下

公式サイトで購入

Front view

BU50NST

4K　レーザービジネスプロジェクター

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