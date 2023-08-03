1日8時間使用しても7年間使用できる20,000時間の長寿命なレーザー光源を採用。交換にかかるコストや、天井設置した際の交換などの手間も心配がありません。

また、長寿命であるということは、同時に3～4000時間の従来のランプよりも明るさの減衰が軽減されることを意味します。従来のランプは使い始めてから徐々に明るさが失われていきますが、レーザーなら長期間に渡り､明るいまま使用できます。



