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4K レーザービジネスプロジェクター
大画面で明るく高精細
最大_300_インチのスクリーンサイズ_/_wuxga_1920_x_1200_/ 4K UHD 3840 X 2160
汎用性の高いプロジェクター
さまざまな場面で活躍
* 本製品はオフィスでの使用や、教育、参照等を目的としており、医用機器 としては使用はできません
フレキシブルで簡単な設置
1.6倍のズーム、水平±20%/垂直±50%のレンズシフトに対応。プロジェクターを動かさなくても投影位置を調整できます。
LiveTV webOS 最近のアプリ HDMI 1 LiveTV ウェブブラウザ ミラーリング Miracast Bluetooth
webOS + ミラーリング + Bluetooth
スマートワイヤレス接続
パソコンやモバイルデバイスとプロジェクターを同一のネットワークに接続したり、ワイヤレスミラーリング機能で、ケーブルに接続しなくても画面を表示が可能。それぞれのPC画面をケーブルを差し替えずに表示させることができます。また、スマホの画像も表示できるので、その場で映したい写真、映像なども手軽に表示できます。臨機応変に切り替えができ、会議やミーティングの効率や自由度が格段に向上します。
20,000時間長寿命レーザー
明るさの低下も軽減する長時間なレーザー光源
また、長寿命であるということは、同時に3～4000時間の従来のランプよりも明るさの減衰が軽減されることを意味します。従来のランプは使い始めてから徐々に明るさが失われていきますが、レーザーなら長期間に渡り､明るいまま使用できます。
20,000_時間のランプ寿命_=_1_日_8_時間で_7_年間_/_1_日_4_時間で_14_年間_/ 1 日 2 時間で 28 年間
* 5,000 時間でランプを交換。
仕様
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
5000
-
光源
-
レーザー
-
コントラスト比
-
3,000,000:1以上
-
デジタル台形補正
-
12ポイントエッジ調整
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
ズーム
-
1.6×
-
レンズシフト
-
○(垂直：±50% / 水平：±20%)
全てのスペック
-
F値設定範囲
-
○
-
投影方式
-
DLP
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
5000
-
コントラスト比
-
3,000,000:1以上
-
省エネモード(最大)
-
26dB(A)
-
省エネモード(中間)
-
27dB(A)
-
省エネモード(最小時)
-
29dB(A)
-
省エネモードオフ時(最大)
-
29dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%
-
フォーカス調整
-
マニュアル
-
ズーム
-
1.6×
-
画面サイズ
-
40インチ～300インチ
-
必要距離
-
Wide 2880 /Tele 4630 (@ 100")
-
スローレシオ
-
1.30～2.08
-
レンズシフト
-
○(垂直：±50% / 水平：±20%)
-
投影オフセット
-
1
-
光源寿命
-
約20,000時間
-
光源
-
レーザー
-
対応アスペクト比
-
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
-
Dolby Surround Audio
-
○
-
DTS-HD
-
○
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
梱包時外形寸法[mm]
-
580×441×273
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
370×290×155.7
-
梱包時重量[kg]
-
11.5
-
重量[kg]
-
9.7
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
-
HDMI
-
最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
-
オーディオ出力
-
○
-
HDBaseT
-
1
-
HDMI入力
-
2
-
IP制御
-
○
-
LAN端子(RJ45)
-
1
-
RS-232C
-
○
-
USB Type-A
-
2(USB2.0)
-
バックグラウンドイメージ
-
○
-
ブラックレベル調整
-
○
-
ブランク
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
DICOM
-
○
-
デジタル台形補正
-
12ポイントエッジ調整
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
Expert controlvADJ
-
○
-
ファイルビューワー
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDCP
-
HDCP 2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HDR
-
HDR10
-
HDR効果
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
ホームダッシュボード
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 4.5
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
クイック電源オン/オフ
-
○(オン 約12秒、オフ 約2秒)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
ストアモード
-
○
-
TruMotion
-
○
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○(TV Plus App を通じて)
-
本体カラー
-
ホワイト+ブラック
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
レッグスタンド
-
○
-
操作ボタン
-
ジョイスティック
-
取扱説明書
-
○
-
簡易マニュアル
-
○
-
リモコン
-
○
-
保証書
-
○
-
消費電力(最大)
-
380W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
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-
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