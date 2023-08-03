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HF60LS
パワフルなフルHD LEDプロジェクター
全てのスペック
仕様
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解像度
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1920×1080
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明るさ（ANSIルーメン）
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1,400
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コントラスト比
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150,000:1
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本体カラー
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ホワイト
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画面サイズ （必要距離）
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30”~120” (91cm~370cm)
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スピーカー
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3W + 3W(ステレオ)
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操作ボタン
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ジョイスティック
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Bluetooth
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○
-
天吊り
-
○
外形寸法
-
W×D×H
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132×220×87 mm
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重量
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約1.5kg
プロジェクションシステム
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光源
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RGB LED
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投影方式
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DLP
機能
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エッジ調整
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○(4コーナー台形補正)
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TruMotion
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○
-
File Viewer
-
○
-
自動キーストーン
-
○(垂直)
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スクリーンシェア
-
○
入出力端子
-
HDMI
-
2
-
光デジタル(S/PDIF)
-
1
-
ヘッドホン
-
1
-
USB
-
2 (USB2.0)
電源
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消費電力(最大)
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100W
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省電力/スリープ・モード
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0.5W以下
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入力
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100V @ 50~60 Hz
付属品
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取扱説明書
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1
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保証書
-
1
-
AC-DCアダプター
-
1
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電源コード
-
1
-
リモコン
-
1 (マジックリモコン, 単3形乾電池×2)
その他
-
JANCODE
-
49-89027-014732
-
保証期間
-
ご購入後1年間
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出張修理・宅配修理を承ります
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