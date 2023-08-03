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場所をとらない超短焦点モデル (HF65LSAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

場所をとらない超短焦点モデル (HF65LSAJL)

HF65LS

場所をとらない超短焦点モデル (HF65LSAJL)

わずか38センチの距離で100インチ1

わずか38センチの距離で100インチ

壁からわずか38cmの距離で100インチ、11cmの距離で60インチの大画面表示を実現する超短焦点プロジェクター。わずかなスペースで迫力ある大画面映像を楽しめます。

どこでもCineBeam

どこでもCineBeam

最大100インチの映像を家中どこでも。

インテリアに調和して溶け込む設計

インテリアに調和して溶け込む設計

従来のプロジェクターは3メートル以上の距離が必要。多くのケーブル配線が必要です。LGの超短焦点モデルなら投影面の近くに置いて電源ケーブルを差すだけでも動画を楽しめます。

スクリーンに影が映りこまない

スクリーンに影が映りこまない

一般のプロジェクターは大画面を投影するときに距離が必要です。わずか38cmで投影できる超短焦点なら、障害物や人が通りかかることで映りこむ影の心配がありません。

鮮明でクリアな高画質

鮮明でクリアな高画質

最大100インチの大画面、1920×1080(フルHD)の解像度と1,000ルーメンの明るさ、150,000:1の高コントラストによって高精細かつ鮮やかな映像を楽しむことができます。
また、新しく採用された高画質エンジンによって、従来モデルよりもさらに画質が向上。より深度の高い映像を楽しむことができます。

* 光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。

TruMotion
TruMotion

スムーズな映像表現

フレームレート(1秒間に表示できるコマ数)の低い映像でも、コマとコマの間に自動的にコマを生成する｢TruMotion｣で、なめらかな映像を実現します。
WebOSでよりスマートに

WebOSでよりスマートに

シンプルな操作感で、コンテンツを自由自在に行き来できるwebOSを搭載。さらに快適な操作感を実現するマジックリモコンを採用し、画面に向かってリモコンを動かす、ボタンを押すだけでさまざまな操作ができます。
ワイヤレスで

ワイヤレスで

従来のプロジェクターにはないLGのスクリーンシェア機能*により、パソコン、スマートフォン、タブレット端末やBluetoothスピーカーに接続してワイヤレスで同時に映像をお楽しみいただけます。

* LGスクリーンシェアは、CineBeamとMiracast (Android)/WIDI (Intel) 機器の接続のみに対応します。

スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続

スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続

モバイル機器、パソコンと有線、ワイヤレスで接続が可能。さまざまな映像出力機器との接続を実現します。

* モバイル機器への有線接続はSlimport、AVアダプタに対応します。

再生機器やパソコンを接続しなくても再生1

再生機器やパソコンを接続しなくても再生

USBストレージに保存されたファイルをUSB端子に接続するだけで再生することができます。動画や画像、音声ファイルはもちろん、ドキュメントファイル(xls / xlsx / doc / docx / ppt / pptx / txt / pdfなど)の簡易再生にも対応します。

* ファイル再生は表示を目的としており、PCでの動作とは異なります

ランプ交換の手間やコストを軽減1

ランプ交換の手間やコストを軽減

自然で鮮やかな色合いに加え、耐久性に優れるLED光源を採用。最大3万時間(当社比)の長寿命なので、ランプが劣化、切れたときのコストや手間を気にせずお使いいただけます。
tanshi
プリント

仕様

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

1000

光源

3ch LED

コントラスト比

150,000:1

デジタル台形補正

4コーナー台形補正

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

1.1×

全てのスペック

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

1000

コントラスト比

コントラスト比

150,000:1

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

80%

投影レンズ

ズーム

1.1×

表示

画面サイズ

60インチ～100インチ

投影距離

10.5～37.7cm

スローレシオ

0.29

投影オフセット

投影オフセット

1.25

光源

光源寿命

約30,000時間

光源

3ch LED

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大1080p@60Hz、24Hz

入出力端子

HDMI入力

2(ARC､CEC)

LAN端子(RJ45)

1(10Base-T/100Base-TX)

USB Type-A

2(USB2.0)

デザイン

本体カラー

ホワイト

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

三脚用穴（三脚、天吊り用）

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

保証書

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

ズーム

1.1×

コントラスト比

コントラスト比

150,000:1

投影オフセット

投影オフセット

1

投影方式

投影方式

DLP

特長

自動台形補正

○(垂直)

ブラックレベル調整

Bluetoothサウンド出力

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)

おすすめコンテンツ

デジタル台形補正

4コーナー台形補正

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HID(USB入力機器操作)

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 4.0

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プレミアムコンテンツ

プロセッサー

クアッドコア

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

アップスケーリング

○(フルHD)

アップスケーラー

○(フルHD)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

入力信号

HDMI

最大1080p@60Hz、24Hz

入出力端子

オーディオ出力

3.5φ ステレオミニプラグ、光デジタル(S/PDIF)

HDMI入力

2

有線LAN(RJ45)

1

USB Type-A

2(USB2.0)

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム

外形寸法

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

131×309×129

電源

消費電力(最大)

100W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下

光源

光源寿命

約30,000時間

光源

3ch LED

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

1000

最大解像度

最大解像度

1920×1080(フルHD)

表示

画面サイズ

30インチ～120インチ

必要距離

80"@2.46m, 100"@3.1~3.4m

スローレシオ

1.4

重量

重量[kg]

1.9

公式サイトで購入

HF65LS

場所をとらない超短焦点モデル (HF65LSAJL)

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