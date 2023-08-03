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コンパクトなのに映画館クオリティ LG CineBeam
光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。
高度な新しい光学エンジン
光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。
* LGスクリーンシェアは、CineBeamとMiracast (Android)/WIDI (Intel) 機器の接続のみに対応します。
全てのスペック
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解像度
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1920×1080
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明るさ（ANSIルーメン）
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2,000
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コントラスト比
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150,000:1
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本体カラー
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ホワイト
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画面サイズ （必要距離）
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30”~120” (91cm~370cm)
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スピーカー
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3W + 3W(ステレオ)
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操作ボタン
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ジョイスティック
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Bluetooth
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○
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天吊り
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○
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W×D×H
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108×252×144 mm
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重量
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約2.1kg
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光源
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レーザーダイオード
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投影方式
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DLP
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エッジ調整
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○(4コーナー台形補正)
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自動キーストーン
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○(垂直)
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スクリーンシェア
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○
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TruMotion
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○
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File Viewer
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○
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HDMI
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2
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USB
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2 (USB2.0)
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光デジタル(S/PDIF)
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1
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ヘッドホン
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1
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LAN
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1
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消費電力(最大)
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140W
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省電力/スリープ・モード
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0.5W以下
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入力
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100V @ 50~60 Hz
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取扱説明書
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1
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保証書
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1
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AC-DCアダプター
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1
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電源コード
-
1
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リモコン
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1 (マジックリモコン, 単3形乾電池×2)
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JANCODE
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49-89027-014718
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保証期間
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ご購入後1年間
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