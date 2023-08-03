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コンパクトなのに映画館クオリティ LG CineBeam

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

コンパクトなのに映画館クオリティ LG CineBeam

HF80LS

コンパクトなのに映画館クオリティ LG CineBeam

高性能レーザープロジェクター1

高性能レーザープロジェクター

ポータブルサイズで2,000ルーメンの明るさ、フルHDの高解像度、より自由な接続性、多様な機能がホームシネマのかたちを変えます。

光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。

最大120インチサイズまで投影可能

最大120インチサイズまで投影可能

最大120インチの投影まで対応。60インチ4台分相当の大画面によって自宅に居ながら映画館にで見ているような迫力あるシネマ体験を提供します。

高度な新しい光学エンジン

鮮明な映像表現 1

鮮明な映像表現

高光束2,000ルーメンの明るさと、DLP®方式の鮮やかな映像表現が、大画面かつ鮮明で美しい表示を実現します。

映像をさらに美しく 1

映像をさらに美しく

新しく採用された高画質エンジンによって、従来モデルよりもさらに画質が向上。より深度の高い映像を楽しむことができます。
鮮明でクリアな高画質1

鮮明でクリアな高画質

最大120インチの大画面、1920×1080(フルHD)の解像度と2,000ルーメンの明るさ、150,000:1の高コントラスト、新エンジンによって高精細かつ鮮やかな映像を楽しむことができます。

光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。

スムーズな映像表現<br>1
TruMotion

スムーズな映像表現

フレームレート(1秒間に表示できるコマ数)の低い映像でも、コマとコマの間に自動的にコマを生成する｢TruMotion｣で、なめらかな映像を実現します。

WebOSでよりスマートに1

WebOSでよりスマートに

シンプルな操作感で、コンテンツを自由自在に行き来できるwebOSを搭載。さらに快適な操作感を実現するマジックリモコンを採用し、画面に向かってリモコンを動かす、ボタンを押すだけでさまざまな操作ができます。

スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続1

スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続

LG Screen Share機能でモバイル機器、パソコンの画面をワイヤレスで表示できます。また、Bluetoothでスピーカーやイヤホンに接続することで、迫力ある音声も楽しめます。

* LGスクリーンシェアは、CineBeamとMiracast (Android)/WIDI (Intel) 機器の接続のみに対応します。

設置を容易に 1

設置を容易に

1.1倍のズームに対応。また、プロジェクターと投影面を平行に設置出来ないときでも自動的に補正して正確な映像を表示できます。また、4コーナー台形補正によって、より正確なスクリーンの補正が可能です。プロジェクターを投影面と平行に設置できない場合でもゆがみのない正確な映像をお楽しみいただけます。

再生機器やパソコンを接続しなくても再生1

再生機器やパソコンを接続しなくても再生

USBストレージに保存されたファイルをUSB端子に接続するだけで再生することができます。動画や画像、音声ファイルはもちろん、ドキュメントファイル(xls / xlsx / doc / docx / ppt / pptx / txt / pdfなど)の簡易再生にも対応します。

長寿命で鮮やかな映像表現<br>1

長寿命で鮮やかな映像表現

自然で鮮やかな色合いに加え、耐久性に優れる光源を採用。最大2万時間*の長寿命なので、ランプが劣化、切れたときのコストや手間を気にせずお使いいただけます。


* ランプの寿命を保証するものではありません。

tanshi

プリント

全てのスペック

仕様

解像度

1920×1080

明るさ（ANSIルーメン）

2,000

コントラスト比

150,000:1

本体カラー

ホワイト

画面サイズ （必要距離）

30”~120” (91cm~370cm)

スピーカー

3W + 3W(ステレオ)

操作ボタン

ジョイスティック

Bluetooth

天吊り

外形寸法

W×D×H

108×252×144 mm

重量

約2.1kg

プロジェクションシステム

光源

レーザーダイオード

投影方式

DLP

機能

エッジ調整

○(4コーナー台形補正)

自動キーストーン

○(垂直)

スクリーンシェア

TruMotion

File Viewer

入出力端子

HDMI

2

USB

2 (USB2.0)

光デジタル(S/PDIF)

1

ヘッドホン

1

LAN

1

電源

消費電力(最大)

140W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

入力

100V @ 50~60 Hz

付属品

取扱説明書

1

保証書

1

AC-DCアダプター

1

電源コード

1

リモコン

1 (マジックリモコン, 単3形乾電池×2)

その他

JANCODE

49-89027-014718

保証期間

ご購入後1年間

公式サイトで購入

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