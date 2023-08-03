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さらに進化した超短焦点モデル。わずか20cmの距離で120インチの大画面

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

さらに進化した超短焦点モデル。わずか20cmの距離で120インチの大画面

HF85LSR

さらに進化した超短焦点モデル。わずか20cmの距離で120インチの大画面

HF85LSR

さらに進化した 超短焦点プロジェクター

さらに進化した超短焦点プロジェクター

進化した超短焦点は、さらに短距離からの投影で大画面を実現します。120インチの大画面を壁からわずか20cm、さらに90インチなら8cmの距離で投影が可能です。
鮮明な映像表現 1

省スペースを実現する超短焦点

一般のプロジェクターは大画面を投影するときに距離が必要です。わずか20cmで投影できる超短焦点なら、障害物や人が通りかかることで映りこむ影の心配がありません。

省スペースを実現する超短焦点

最大120インチまで投影可能

最大120インチの大画面はこれまでにない臨場感と迫力ある映像体験を提供します。

1500ルーメンの明るい映像表示

1500ルーメンの明るい映像表示

高光束1500ルーメンの明るさと、DLP®方式の鮮やかな映像表現が、大画面かつ鮮明で美しい表示を実現。

鮮明でクリアな画質(フルHD)

鮮明でクリアな画質(フルHD)

フルHD(1920×1080)に対応。HD画質の約2倍の高精細な映像で表示します。

webOS

webOSとマジックリモコンを採用

シンプルな操作感で、コンテンツを自由自在に行き来できるwebOSを搭載。マジックリモコンでお目当てのコンテンツをポイント＆クリック。直感的な操作を実現します。

マルチタスクに最適。 ワークスペースを自分用にカスタマイズ

モバイルデバイスのコンテンツを
手軽に大画面で

iOS / Android機器に有線接続して、小さな画面の映像を大画面で楽しむことができます。

4コーナー台形補正

4コーナー台形補正

コーナー台形補正によって、より正確なスクリーンの補正が可能です。プロジェクターを投影面と平行に設置できない場合でもゆがみのない正確な映像をお楽しみいただけます。

4コーナー台形補正

ワイヤレススクリーンミラーリング

スマートフォンのMiracastやPCのWiDiなどのScreen Share機能に対応。ケーブルを接続することなく手軽に映像を楽しむことができます。

Bluetooth®オーディオ対応

Bluetooth®オーディオ対応

Bluetooth®対応のヘッドホンやスピーカーなどのオーディオ機器と接続すればワイヤレスで迫力あるサウンドを楽しむことができます。

※Bluetooth®対応のオーディオ機器は別売りです。※機器によっては互換性の問題で、正常に動作しない場合があります。

USB

USBストレージに保存したファイル再生に対応

USBストレージに保存した動画や音楽はもちろん、OfficeやPDFなど各種ドキュメントファイルの簡易再生に対応します。
(対応ファイル形式：xls / xlsx / doc / docx / ppt / pptx / txt / pdfなど)

コンパクト設計

コンパクト設計

I型形状のエンジンを搭載し、小型化を実現しつつ1,500ルーメンの高光束かつ高コントラスト、フルHDのクリアで美しい映像を実現しました。

長寿命のレーザー光源

長寿命のレーザー光源

レーザーダイオードの光源は、優れた明るさや色合いはもちろん、耐久力に優れ、20,000時間の長寿命を誇ります。毎日4時間使用しても、最長13年間ランプを交換することなくお楽しみいただけます。

Remote

プリント

全てのスペック

仕様

解像度

1920×1080

明るさ（ANSIルーメン）

1,500

コントラスト比

150,000:1

本体カラー

ホワイト

画面サイズ （必要距離）

90"～120"(7.7cm～20.3cm)

スピーカー

3W + 3W(ステレオ)

操作ボタン

ジョイスティック

Bluetooth

天吊り

外形寸法

W×D×H

118×353×193 mm

重量

約3.0kg

プロジェクションシステム

光源

レーザーダイオード

投影方式

DLP

機能

エッジ調整

○(4コーナー台形補正)

スクリーンシェア

File Viewer

入出力端子

HDMI

2

光デジタル(S/PDIF)

1

ヘッドホン

1

USB

2 (USB2.0)

LAN

1

電源

消費電力(最大)

140W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

入力

100V @ 50~60 Hz

付属品

取扱説明書

1

保証書

1

AC-DCアダプター

1

電源コード

1

リモコン

1 (マジックリモコン, 単3形乾電池×2)

その他

保証期間

ご購入後1年間

JANCODE

49-89027-019553

公式サイトで購入

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さらに進化した超短焦点モデル。わずか20cmの距離で120インチの大画面

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