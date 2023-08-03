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わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

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お取り扱い店舗

わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)

HU85LS

わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)

VGP2022【ライフスタイル分科会】多目的プロジェクター（ライフスタイル/10万円以上）受賞

HiVi冬のベストバイ 2021プロジェクター部門２（40万円以上101万円未満）2位

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自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点3

自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点

4K映像を120インチの大画面で。高精細かつより美しい映像をわずかな距離で投影できる超短焦点モデル。

まるで映画館のように1

まるで映画館のように

最大120インチの大画面で、まるで映画館のようなクリアで鮮明な映像が投影されます。

本物にせまる迫力の4Kの画質1

本物にせまる迫力の4Kの画質

XPR*技術による、フルHDの4倍となる830万ピクセルの4K(3840×2160)高精細映像を実現。大画面でも高精細な映像を実現します。

* XPR技術はテキサス・インスツルメンツの4K/UHD DLP 技術をベースに、4K解像度を830万ピクセルで実現します。

鮮やかな色再現 1
3Chレーザー

鮮やかな色再現

3つのレーザー光源によって、Rec.709、DCI-P3の広域な色域を再現します。
3つのレーザーでより美しく1

3つのレーザーでより美しく

RGBそれぞれ異なる3つの光源を使用。ひとつのレーザー光源を分割して出力させる従来の方法で発生していたレインボーノイズを90％低減します。

わずかなスペースで大画面1

わずかなスペースで大画面

壁からわずか5.6cmで90インチ、9.8cmで100インチ、18.3cmで120インチを実現する超短焦点プロジェクターは、部屋のスペースを犠牲にすることなく大画面を実現します。

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* 120インチを投影する場合に必要な距離は18.3cmです。

部屋は明るいままで 1

部屋は明るいままで

レーザーダイオードを採用し、2700ルーメンの高光束を実現。目に強い刺激を与えることなく、優しい明るさで室内で鮮やかな映像を表示します。
映像をより忠実に1
ダイナミックトーンマッピング採用のHDR10

映像をより忠実に

従来はHDRのトーンマッピングはすべてのフレームの併記として最適化されていました。本機はダイナミックトーンマッピングを採用しているHDR10に対して、フレームごとに適用。最適な画質をフレームごとに提供します。
映像をさらになめらかに1

映像をさらになめらかに

高精細な4K映像でも1秒間に60フレームの再生に対応します。また、映像のフレーム間に新たにフレームを挿入する「TruMotion」によって、フレームレートの低い映像でもなめらかな映像で楽しめます。

凹凸のある壁やスクリーンにも1

12ポイントエッジ調整

凹凸のある壁やスクリーンにも

12カ所のエッジの調整が可能。台形補正だけでなく、壁面やスクリーンの凹凸による画面の歪みを補正することができます。
映像機器との接続なしでも1
webOS 4.5

映像機器との接続なしでも

webOSのインターネットブラウザやVODアプリ*を使用すればプレーヤーなどに接続しないでも映像を楽しめます。

※ Netflix､ YouTube､ Amazon Prime Video､TSUTAYA TV､ユーネクスト、DAZN

幅広く接続 1

幅広く接続

Wi-Fi*をスマホなどのモバイルデバイスと同じネットワークに接続したり、Screen Share(Miracastなど)で接続すればモバイルデバイスの画面を直接投影することが出来ます。また、HDMIやSlimport、AVアダプターなどの有線接続にも対応。汎用性の高い接続性を実現しています。

高性能でコンパクト 1

スタイリッシュなデザイン

高性能でコンパクト

フロントにはデンマークのファブリックメーカー、クヴァドラ社の上質な素材を使用。また、コンパクトでシンプルなデザインがホームインテリアに溶け込めます。わずか約0.7m×0.5mの空間があれば120インチの投影が可能です。

tanshi

プリント

仕様

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

2700

光源

3chレーザー

コントラスト比

2,000,000:1

デジタル台形補正

12ポイントエッジ調整

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

全てのスペック

付属品

取扱説明書

簡易マニュアル

○(簡易マニュアル)

マジックリモコン

○(マジックライティングリモコン)

保証書

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

2700

コントラスト比

コントラスト比

2,000,000:1

デザイン

筐体色

ホワイト

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

三脚用穴（三脚、天吊り用）

特長

ブラックレベル調整

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)

おすすめコンテンツ

デジタル台形補正

12ポイントエッジ調整

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HID(USB入力機器操作)

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 4.5

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プレミアムコンテンツ

プロセッサー

クアッドコア

クイック電源オン/オフ

○(オン 約12秒、オフ 約2秒)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

ストアモード

アップスケーリング

○(4K)

アップスケーラー

○(4K)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

入力信号

HDMI

最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)

入出力端子

オーディオ出力

光デジタル(S/PDIF)

HDMI入力

2

有線LAN(RJ45)

1

USB Type-A

2(USB2.0)

光源

光源寿命

約20,000時間

光源

3chレーザー

最大解像度

最大解像度

3840×2160(4K)

騒音レベル

省エネモード(最大)

26dB(A)

省エネモード(中間)

28dB(A)

省エネモード(最小時)

30dB(A)

電源

消費電力(最大)

350W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下

表示

画面サイズ

90インチ～120インチ

投影距離

Set to wall: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm

スローレシオ

0.19

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

投影オフセット

投影オフセット

1.2

投影方式

投影方式

DLP

外形寸法

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

680×347×139

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%

重量

重量[kg]

12.2

公式サイトで購入

HU85LS

わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)

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