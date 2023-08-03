We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)
* XPR技術はテキサス・インスツルメンツの4K/UHD DLP 技術をベースに、4K解像度を830万ピクセルで実現します。
* 120インチを投影する場合に必要な距離は18.3cmです。
※ Netflix､ YouTube､ Amazon Prime Video､TSUTAYA TV､ユーネクスト、DAZN
仕様
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
2700
-
光源
-
3chレーザー
-
コントラスト比
-
2,000,000:1
-
デジタル台形補正
-
12ポイントエッジ調整
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
全てのスペック
-
取扱説明書
-
簡易マニュアル
-
○(簡易マニュアル)
-
○
-
マジックリモコン
-
○(マジックライティングリモコン)
-
保証書
-
○
-
対応アスペクト比
-
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
2700
-
コントラスト比
-
2,000,000:1
-
筐体色
-
ホワイト
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
レッグスタンド
-
○
-
操作ボタン
-
ジョイスティック
-
三脚用穴（三脚、天吊り用）
-
○
-
ブラックレベル調整
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
色域設定
-
○
-
カラーマネジメントシステム
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
デジタル台形補正
-
12ポイントエッジ調整
-
ダイナミックカラー
-
○
-
ダイナミックコントラスト
-
○
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
ファイルビューワー
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 4.5
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
プレミアムコンテンツ
-
○
-
プロセッサー
-
クアッドコア
-
クイック電源オン/オフ
-
○(オン 約12秒、オフ 約2秒)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
ストアモード
-
○
-
アップスケーリング
-
○(4K)
-
アップスケーラー
-
○(4K)
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ホワイトバランス設定
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○
-
HDMI
-
最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
-
オーディオ出力
-
光デジタル(S/PDIF)
-
HDMI入力
-
2
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
USB Type-A
-
2(USB2.0)
-
光源寿命
-
約20,000時間
-
光源
-
3chレーザー
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
省エネモード(最大)
-
26dB(A)
-
省エネモード(中間)
-
28dB(A)
-
省エネモード(最小時)
-
30dB(A)
-
消費電力(最大)
-
350W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
画面サイズ
-
90インチ～120インチ
-
投影距離
-
Set to wall: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm
-
スローレシオ
-
0.19
-
フォーカス調整
-
マニュアル
-
投影オフセット
-
1.2
-
投影方式
-
DLP
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
680×347×139
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%
-
重量[kg]
-
12.2
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
HU85LS
わずかな距離で120インチ投影の4K超短焦点モデル (HU85LSAJL)