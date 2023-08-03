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コンパクトで軽量なバッテリー内蔵型プロジェクター (PH510PGAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

コンパクトで軽量なバッテリー内蔵型プロジェクター (PH510PGAJL)

PH510PG

コンパクトで軽量なバッテリー内蔵型プロジェクター (PH510PGAJL)

Enjoy cinematic 100inch class size

迫力ある映像を
100インチの大画面で

50インチテレビの4倍の最大約100インチの大画面が映像の魅力と迫力を引き立たせます。
Built in Battery up to 2.5 hours

バッテリー内蔵で
最大2.5時間連続再生

バッテリー内蔵だから、いつでも、どこでも大画面で表示。
電源コンセントがない場所で再生ができます。
Light Weight and Slim Design

軽量でコンパクトなデザイン

約17cm×11cmのコンパクトさと重さ650gの軽量設計と付属の専用ポーチで持ち運びも楽々。

USBメモリに保存した
ファイル再生に対応

USBストレージに保存した動画や音楽はもちろんOfficeやPDFなど各種ドキュメントファイルの簡易再生に対応します。

OfficeやPDFなど各種ドキュメントファイルの簡易再生に対応

モバイルデバイスと
ワイヤレス接続

MiracastやWiDiなどのScreen Share機能により、ケーブルなしでモバイルデバイスやPCのコンテンツを楽しむことができます。

モバイルデバイスと<br>ワイヤレス接続1

※Apple社のAirPlayには対応していません。

Wired Smartphone Mirroring

携帯電話のコンテンツを
手軽に大画面で

iOSまたはAndroidとケーブル接続で簡単ミラーリング。*スリムポート / MHL / AVアダプター対応
Bluetooth Sound Compatible

Bluetooth®で音声機器と接続

Bluetooth®対応のワイヤレススピーカーやイヤホンに接続して迫力あるサウンドを。
Enjoy 3D at Once

3D映像の再生に対応

3D映像を大画面で。臨場感あふれる3D映像を楽しむことができます。
30,000 Hours of Entertainment

長寿命なLEDランプを採用

LEDライトは自然な印象の鮮やかな色彩に加え、
長寿命なのでランプ交換で発生するコストや手間を削減します。
PH550G
プリント

仕様

最大解像度

1280×720(HD)

明るさ(ANSIルーメン)

550

光源

3ch LED

コントラスト比

100,000:1

デジタル台形補正

○(垂直)

内蔵スピーカー出力

1W+1W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

-

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

全てのスペック

F値設定範囲

F値設定範囲

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

1280×720(HD)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

550

コントラスト比

コントラスト比

100,000:1

騒音レベル

省エネモード(最大)

23dB(A)以下

省エネモード(中間)

24dB(A)以下

省エネモード(最小時)

30dB(A)以下

省エネモードオフ時(最大)

29dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

90%以上

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

ズーム

-

表示

画面サイズ

25インチ～100インチ

投影距離

Wide 2880 /Tele 4630 (@ 100")

スローレシオ

1.4

レンズシフト

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

投影オフセット

投影オフセット

1

光源

光源寿命

約30,000時間

光源

3ch LED

アスペクト比

対応アスペクト比

4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Zoom/Cinema Zoom

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅡ)

Dolby Surround Audio

DTS-HD

内蔵スピーカー出力

1W+1W(ステレオ)

外形寸法

梱包サイズ(mm / 幅×奥行×高さ)

580×441×273

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

174×116×48

重量

重量[kg]

0.69

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

1080p/1080i/720p/480p/576p

入出力端子

オーディオ出力

3.5φ ステレオミニプラグ

HDBaseT

1

HDMI入力

1(MHL)

IP制御

有線LAN(RJ45)

1

RS-232C

USB Type-A

1(USB2.0)

特長

バックグラウンドイメージ

ブラックレベル調整

ブランク

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

Brilliant Color™ (Overlap Duty)

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

おすすめコンテンツ

DICOM

デジタル台形補正

○(垂直)

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

専門家による制御 vADJ

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDCP

HDCP 2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HDR

HDR10

HDR効果

HID(USB入力機器操作)

ホームダッシュボード

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

通常メニュー

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

クイック電源オン/オフ

○(オン 約10秒、オフ 約2秒)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

ストアモード

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

○(TV Plus App を通じて)

デザイン

本体カラー

ホワイト

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

付属品

取扱説明書

○(簡易マニュアル)

リモコン

保証書

マジックリモコン

YES (Card)

電源

消費電力(最大)

55W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下