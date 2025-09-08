We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
キャンペーン概要
-
-
購入期間：2025年9月24日（水）
〜2025年11月17日（月）
応募期間：2025年9月24日（水）
〜2025年12月15日（月）
-
-
購入期間：2025年9月24日（水）
〜2026年1月21日（水）
応募期間：2025年9月24日（水）
〜2026年2月16日（月）
対象期間中に指定のWEBサイト＊1へ製品のレビューを投稿＊2で
-
＊1 指定WEBサイト：
LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト
＊2 レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
-
ご応募の際は全モデル共通で「LG UltraGear™ OLED」の対象モデルはこちら 「LG gram」の対象モデルはこちら
LG公式サイトに製品登録の上、
対象期間内に購入した購入証明書類
（レシートなど）が必要になります。
-
-
-
-
LG公式サイトに製品登録（無料）いただくことで
-
LG UltraGear™ OLED
2年保証＋2年延長保証
LG gram
1年保証＋3年延長保証
-
対象モデル
最大10,000円
（購入特典5,000円＋レビュー特典5,000円）
キャッシュバック対象モデル
レビュー特典5,000円
キャッシュバック対象モデル
LG UltraGearTM 製品ページへ
LG 指定販売店
※LG公式オンラインショップ購入特典のウェルカムクーポンと本キャンペーンの併用はできかねます。
レビュー特典3,000円
キャッシュバック対象モデル
LG gram 製品ページへ
LG 指定販売店
※LG公式オンラインショップ購入特典のウェルカムクーポンと本キャンペーンの併用はできかねます。
キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ
下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。
キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ
下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。
応募方法
購入特典およびレビュー特典の
キャッシュバック応募の流れ
-
-
-
期間内に対象モデルをLG指定販売店または
LG公式オンラインショップにて購入する。
※下記のLG公式オンラインショップ購入特典と本キャンペーンの併用はできかねます。
・ウェルカムクーポン
※日本販売モデルのみ対象となります。
-
-
-
-
-
購入先の購入証明書類（レシート/領収書）を
撮影して保存する。
※応募の際は、購入証明書類の画像の添付が必要となります。
※法人名義でのご購入は、キャンペーン対象外となります。
-
-
-
-
-
購入した製品の
シリアルナンバーを確認して控えておく。
※購入製品がお手元にあるお客様：応募時に、製品のシリアルナンバーの入力、購入証明書類（レシートなど）の添付が必要となります。
※購入製品が後日、到着予定のお客様：応募フォームの『入荷待ち』の欄にチェックを入れ、予約票または仮伝票などの入荷待ちの状況が分かる書類や画面のスクリーンショット画像を添付して、ご応募いただけます。
-
-
-
-
期間内に指定のWEBサイトへ製品のレビューを投稿する。
（指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト ）
※レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
※応募時に、レビュー投稿し実際に掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。
※LG公式オンラインショップにおいて、１週間以上レビューの掲載が反映されない場合には、LG公式オンラインショップの「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。
※SNSへの投稿は対象外となります。
-
-
-
メールアドレス登録フォーム
よりお客様のメールアドレスを送信します。
※迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合、各種メールが正しく届かないことがございます。
以下ドメインを受信できるように設定をお願いいたします。
@lg-campaign.jp
-
-
-
-
-
キャンペーン事務局より応募フォームのURLが
届きますので手順に従いご応募ください
※製品のシリアルナンバーの記入・購入証明書類（レシートなど）・
レビュー投稿し実際に掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。
-
-
応募規約
●LG Electronics Japan株式会社（以下「当社」といいます）が主催する『LG UltraGear™ OLED & LG gramキャッシュバックキャンペーン』（以下「本キャンペーン」といいます）にご応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。本キャンペーンにご応募された場合には、本規約に同意いただいたものとさせていただきます。
【LG公式オンラインショップで購入された方へのご注意点】
LG公式オンラインショップでウェルカムクーポンを利用した方は本キャンペーンの併用はできかねます。
【購入期間】
＜購入特典＞
■LG UltraGear™ OLED
2025年9月24日（水）～2025年11月17日（月）23：59まで
- 32GX870A-B、27GX700A-B
＜レビュー特典＞
2025年9月24日（水）～2026年1月21日（水）23：59まで
- 32GX870A-B、27GX700A-B、45GX950A-B、45GX90SA-B、39GX90SA-W、34GX90SA-W
■LG gram
＜レビュー特典＞
2025年9月24日（水）～2026年1月21日（水）23：59まで
- ・LG gramシリーズ
17Z90TL-GU98J、17Z90TL-GU85J、17Z90TL-GU89J、16Z90TL-GU85J、16Z90TL-GU75J、14Z90T-GA52J2、14Z90T-GA52J、14Z90T-GA55J、16Z90TL-VP55J、14Z90T-VP55J、14Z90RU-GA53J、14Z90S-GA54J、14Z90S-GD87J、14Z90S-GA55J、14Z90RU-GA52J
- ・LG gram Pro
17Z90TP-GD88J、16Z90TS-GU89J、16Z90TS-GU86J
- ・LG gram Pro 2in1
16T90TP-GA75J、16T90TP-GA78J
【応募期間】
- ※いかなる理由でも、応募期間内にご応募いただけない場合は対象外となります。
＜購入特典＞
■LG UltraGear™ OLED
2025年9月24日（水）～2025年12月15日（月）23：59まで
- 32GX870A-B、27GX700A-B
＜レビュー特典＞
■LG UltraGear™ OLED
2025年9月24日（水）～2026年2月16日（月）23：59まで
- 32GX870A-B、27GX700A-B、45GX950A-B、45GX90SA-B、39GX90SA-W、34GX90SA-W
■LG gram
2025年9月24日（水）～2026年2月16日（月）23：59まで
- ・LG gramシリーズ
17Z90TL-GU98J、17Z90TL-GU85J、17Z90TL-GU89J、16Z90TL-GU85J、16Z90TL-GU75J、14Z90T-GA52J2、14Z90T-GA52J、14Z90T-GA55J、16Z90TL-VP55J、14Z90T-VP55J、14Z90RU-GA53J、14Z90S-GA54J、14Z90S-GD87J、14Z90S-GA55J、14Z90RU-GA52J
- ・LG gram Pro
17Z90TP-GD88J、16Z90TS-GU89J、16Z90TS-GU86J
- ・LG gram Pro 2in1
16T90TP-GA75J、16T90TP-GA78J
【対象製品、キャッシュバック金額】
■LG UltraGear™ OLED
＜最大1万円（購入特典5,000円＋レビュー特典5,000円）キャッシュバック対象モデル＞
- 32GX870A-B、27GX700A-B
＜レビュー特典のみキャッシュバック対象モデル＞
下記製品はレビュー特典キャッシュバックのみが対象となり、購入キャッシュバックは含まれておりません。レビュー特典キャッシュバックをご希望の場合、キャンペーン購入期間中に対象製品をご購入の上、ご応募ください。
＜5,000円レビュー特典キャッシュバック対象モデル＞
■LG UltraGear™ OLED
- 45GX950A-B、45GX90SA-B、39GX90SA-W、34GX90SA-W
＜3,000円レビュー特典キャッシュバック対象モデル＞
■LG gram
- ・LG gramシリーズ
17Z90TL-GU98J、17Z90TL-GU85J、17Z90TL-GU89J、16Z90TL-GU85J、16Z90TL-GU75J、14Z90T-GA52J2、14Z90T-GA52J、14Z90T-GA55J、16Z90TL-VP55J、14Z90T-VP55J、14Z90RU-GA53J、14Z90S-GA54J、14Z90S-GD87J、14Z90S-GA55J、14Z90RU-GA52J
- ・LG gram Pro
17Z90TP-GD88J、16Z90TS-GU89J、16Z90TS-GU86J
- ・LG gram Pro 2in1
16T90TP-GA75J、16T90TP-GA78J
【特典】
＜購入特典＞
購入期間内に2025年発売の「LG UltraGear™ OLED」対象モデルをLG指定販売店またはLG公式オンラインショップでご購入後、LG公式サイトでの会員登録をしていただき、キャンペーンページよりご応募いただくことで、5,000円をキャッシュバックいたします。
- ※購入特典キャッシュバック対象は下記の製品のみとなります。
- 32GX870A-B、27GX700A-B
- ※LG公式オンラインショップでウェルカムクーポンを利用した方は本キャンペーンの併用はできかねます。
＜レビュー特典＞
購入期間内に対象製品を購入の上、指定のWEBサイト※にレビューを投稿し、キャンペーンページよりご応募いただくことで、3,000円または5,000円をキャッシュバックいたします。
※指定のWEBサイト：＜LG公式オンラインショップ＞または＜製品を購入したECサイト＞
＜追加特典＞
LG公式サイトにて製品登録（無料）をしていただくと、最長4年間（通常2年＋2年延長、または通常1年+3年延長）保証いたします。
- ※各賞品は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
【応募方法】
＜購入特典＞
購入期間内に2025年発売の「LG UltraGear™ OLED」対象モデルをLG指定販売店またはLG公式オンラインショップにてご購入後、LG公式サイトの製品サポート会員登録・購入製品（シリアルナンバーを含む）の登録の上、専用応募フォームからご応募ください。
ご応募の際は下記の画像が必要となります。
- ・対象製品を購入された際のレシートまたは領収書画像
- ・LG公式サイトにログイン後の画面のスクリーンショットの画像
- ※入荷待ちの方は、予約票または仮伝票等の入荷待ち状況がわかる書類や画面の画像をアップロードしてください。
- ※日本販売モデルのみ対象となります。
- ※レシートまたは領収書画像は「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が確認できるようにしてください。
＜レビュー特典＞
購入期間内に対象製品を購入の上、LG公式オンラインショップ、または製品を購入したECサイトのいずれかにレビューを投稿し、応募フォームからご応募ください。
- ※32GX870A-B、27GX700A-Bを購入のお客様は、レビュー特典へ追加でご応募いただけます。
レビュー特典へご応募の際は下記の画像が必要となります。
- ・LG公式オンラインショップか製品を購入したECサイトのいずれかにレビュー投稿したスクリーンショット画像
- ※レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
- ※SNSへの投稿は対象外となります。
- ※全ての画像ファイル容量は5MB以下で保存してください。
＜追加特典＞
製品の到着後に、LG公式サイトにて製品登録をしてください。
LG公式サイトへの製品登録は下記URLより行ってください。
■製品登録について
https://www.lg.com/jp/support/product-support/product-registration/
■製品登録についてのお問い合わせ
＜LGカスタマーサポートサービス＞
https://www.lg.com/jp/support/contact-us/
【キャッシュバック方法】
- ・現金はセブン・ペイメントサービスから送金いたします。
- ・現金の受取りは、国内のセブン銀行ATMのみとなります。
- ・応募内容に不備が無い場合は後日、ご登録いただいたメールアドレス宛にセブン・ペイメントサービス「notice@7ps-info.jp」より現金受取情報が届きます。
- ・ご登録のメールアドレスに現金の受取りに必要な情報が送信されますので、「@7ps-info.jp」のドメインからのメールを受信できるように設定をお願いいたします。
- ・迷惑メールの設定をされている場合は、ドメイン「@7ps-info.jp」指定受信設定をお願いいたします。
- ・メールの再送はいたしかねますので、現金を受取られるまで大切に保管してください。
- ・セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」での現金受取りには「期限」がございます。受取期限は案内通知が届いてから14日以内（メール受取日を含む）になります。期限を超えての受取りはできませんので、必ず受取期限内での受取りをお願いいたします。
受取期限を超えた場合は、現金受取りの権利を放棄するものとします。
- ＜セブン銀行ATM受取の設置場所はこちら＞
- https://location.sevenbank.co.jp/sevenbank/
- ＜ATM操作方法 受取に必要な情報はこちら＞
- https://www.7ps.jp/lp-receive/
- コールセンター 0120-588-789（年中無休）
【注意事項】
- ●本キャンペーンは、実際に製品を所有および利用される為に購入されたお客様限定のキャンペーンです。ご応募は、ご購入いただいた本人様限りとさせていただきます。応募する権利の第三者への譲渡はできません。
- ●本キャンペーンへのご応募は、1対象製品あたり1回のみ有効となります。
- ●本キャンペーンへのご応募は、応募期間内に製品がお手元に納品されている方が対象となります。
- ●入荷待ちでご応募いただいた場合、製品がお手元に納品されましたらシリアルナンバーを事務局へご連絡いただき、確認後、特典の付与となります。
- ●ご応募は、日本国内のLG指定販売店またはLG公式オンラインショップにて本キャンペーン購入期間中に対象製品をご購入された場合のみ対象となります。
- ※LG指定販売店一覧についてはキャンペーンサイトよりご確認ください。
- ●LG公式オンラインショップでウェルカムクーポンを利用した方は本キャンペーンの併用はできかねます。
- ●本キャンペーン告知前のLG公式オンラインショップ以外のLG指定販売店での購入は遡ってキャンペーン対象といたします。
- ●購入においてネットオークションやフリマアプリなどの個人売買、譲渡品や中古品、海外サイトで購入した輸入品ならびに並行輸入品の場合は対象外となります。
- ●法人購入によるご応募は対象外となります。
- ●応募内容について本キャンペーン事務局より連絡する場合がございます。下記のメールアドレスは受信できるよう設定をお願いいたします。
・info@lg-campaign.jp
- ●現金受取情報送付までに、ご応募から最大3か月程度かかる場合があります。
- ●やむを得ない事情により現金受取情報送付、および賞品到着に遅れが生じる場合がございます。予めご了承ください。
- ●現金受取情報送付、および賞品が到着するまで、ご応募いただきましたレシートまたは領収書、および画像はお手元に保管してください。
- ●キャッシュバック対応は、日本国内に限らせていただきます。
【レシートまたは領収書について】
- ・レシートまたは領収書の宛名が法人（会社名や学校など）名義で発行されている場合は法人購入とみなし、応募対象外となります。
- ・修正液等で修正されたレシートまたは領収書は応募対象外となります。
- ・宛名が応募者の氏名ではないレシートまたは領収書は応募対象外となります。
- ・レシートまたは領収書は、「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が確認できるようにしてください。
- ※レシートまたは領収書が長い場合は、該当部分以外を折り曲げてください。
- ※レシートまたは領収書にクレジットカード番号が記載されている場合、該当部分を塗りつぶしてください。
【応募が無効になる例】
■LG UltraGear™ OLED
- 32GX870A-B、27GX700A-B
- ●＜購入特典＞ご購入日が2025年9月24日（水）～2025年11月17日（月）以外の場合
- ●＜購入特典＞ご応募日が2025年9月24日（水）～2025年12月15日（月）以外の場合
- ●＜レビュー特典＞ご購入日が2025年9月24日（水）～2026年1月21日（水）以外の場合
- ●＜レビュー特典＞ご応募日が2025年9月24日（水）～2026年2月16日（月）以外の場合
■LG UltraGear™ OLED
- 45GX950A-B、45GX90SA-B、39GX90SA-W、34GX90SA-W
■LG gram
- ・LG gramシリーズ
17Z90TL-GU98J、17Z90TL-GU85J、17Z90TL-GU89J、16Z90TL-GU85J、16Z90TL-GU75J、14Z90T-GA52J2、14Z90T-GA52J、14Z90T-GA55J、16Z90TL-VP55J、14Z90T-VP55J、14Z90RU-GA53J、14Z90S-GA54J、14Z90S-GD87J、14Z90S-GA55J、14Z90RU-GA52J
- ・LG gram Pro
17Z90TP-GD88J、16Z90TS-GU89J、16Z90TS-GU86J
- ・LG gram Pro 2in1
16T90TP-GA75J、16T90TP-GA78J
- ●＜レビュー特典＞ご購入日が2025年9月24日（水）～2026年1月21日（水）以外の場合
- ●＜レビュー特典＞ご応募日が2025年9月24日（水）～2026年2月16日（月）以外の場合
- ●法人購入によるご応募
・本キャンペーン事務局が法人応募とみなす例
(1)宛名、請求先が個人名義でない場合（会社名や学校名義など）
(2)個人名義で購入をしているが、届け先が会社名や学校名義など法人名義と判断できる場合
(3)請求先が会社名や学校名義など法人名義と判断できる場合
- ●お申し込みいただいた情報に「偽名」や「応募者以外の情報」であることが判明した場合
- ●入力内容に不備がある場合
- ●販売店等によるご応募および購入者以外からの代行のご応募
- ●転売目的と思われる方のご応募（転売が確認された場合、同一のお客様のご応募を全て無効とさせていただきます）
- ●同一レシートまたは領収書で複数回のご応募
- ●LG公式オンラインショップでウェルカムクーポンを利用して製品を購入された方
- ●下記のようなレシートまたは領収書
・途中で切れている（完全ではない状態）
・「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が記載されていない
・ピンボケまたはブレ等で「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が確認できない
・「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が記載されていない請求書
・クレジットカードの控え、または荷物伝票
・日本国内のLG指定販売店またはLG公式オンラインショップ以外で購入されたレシートまたは領収書でのご応募
・修正液などで宛名が修正されている
・宛名が応募者の氏名ではない
- その他、誤った情報が登録された場合、不正な申し込みが確認された場合、そのご応募はお客様に連絡することなく無効とさせていただきます。
- ※不正な申し込みをされたことが判明した場合には、しかるべき措置をとらせていただく場合がございます。
【専用応募フォームの推奨環境】
- 推奨OS：Windows 8.1/10/11
- ブラウザ：
- Microsoft Edge最新版
- Mozilla FireFox最新版
- Google Chrome最新版
- 〈Macintoshをお使いの場合〉
- 推奨OS：Mac OS X
- ブラウザ：
- Safari最新版
- 〈スマートフォンをお使いの場合〉
- 推奨OS：iOS最新版
- ブラウザ：Safari最新版
- 推奨OS：Android最新版
- ブラウザ：Google Chrome最新版
【免責事項】
- ●当社は、応募者が以下のような不当な行為を行ったと判断した場合、何ら通知することなく、当該応募者によるご応募を無効にすることができ、これについて一切の責を負いません。また、応募者が以下のような不当行為を行った結果、当社に損害が生じた場合には、当該応募者は損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
(1) 法令違反、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行った場合
(2) 当社ならびに本キャンペーンの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を行った場合
(3) 特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのある行為を行った場合
(4) 個人、企業、団体等を中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為を行った場合
(5) 他人の著作権、肖像権に抵触する行為を行った場合
(6) 上記の他、当社および本キャンペーン事務局が不適切と判断する行為を行った場合
- ●キャンペーンについての内容を含む、応募者のSNS上およびショッピングサイトでの発言内容や、それに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。また、キャンペーンのご応募にあたり、第三者との間に権利（著作権・商標権等の知的財産権、肖像権他、関連する権利一切を指します）侵害等の問題（紛争やその紛争の処理等）が生じた場合には、応募者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、当社では責任を負いません。万一、当社と第三者の間に紛争が起きた場合、発生する費用を請求させていただきます。
- ●当社は、当サイトに関して当社が定める個人情報保護方針に従ったにもかかわらず応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。
- ●当社は、本キャンペーンに関連して応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。
- ●未成年者が本キャンペーンにご応募する場合、当サイトの内容が適切かどうかは、その親権者の責任において判断するものとし、当社は一切の責を負いません。
- ●インターネット接続料および通信料はご応募者のご負担となります。
- ●当サイトの内容については細心の注意を払っておりますが、妥当性や正確性およびウイルス感染等の危険性がないことを保証するものではなく、当サイトを利用すること（下記を含む）で起こった損害について一切の責任を負いません。
(1) 当サイトの使用に関して、ソフトウェア、ハードウェア上の事故やトラブル等が生じた場合
(2) 当サイトの使用に関して、応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合
(3) 当サイトが、第三者による妨害や情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、当サイトに欠陥が生じた場合
(4) 当サイトの推奨する環境以外から当サイトに接続した為に情報が完全に取得できない場合
(5) 当社に故意または、過失なくして当社が提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合
- ●当社は、下記に掲げる事情等の発生により、本キャンペーンを事前に告知することなく中断･中止することがあります｡また、中断･中止による損害について、当社は一切の責を負いません｡
(1) 自然災害や停電などにより本キャンペーンが運営困難となった場合
(2) 戦争、動乱、暴動、事件などにより、本キャンペーンが運営困難となった場合
(3) その他、当社が運営上または技術上、本キャンペーンを中止することが相応と判断した場合
【その他】
- 本キャンペーンの対象となっているかなど、応募状況に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
- ●製品写真および画像はイメージです。
- ●記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- ●なお、本キャンペーンは予告なく終了になる場合があります。
- ●本規約は日本法を準拠法とし、これに従い解釈されるものとします。また、本キャンペーンに関連して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- ●本キャンペーンの主催はLG Electronics Japan株式会社です。
- ご応募いただいたお客様の情報は、当社が実施するキャンペーンの運営を目的として、当社委託先に提供させていただくことがございます。
また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。詳しくは当社のプライバシーポリシー（https://www.lg.com/jp/jp-privacy/）をご覧ください。
- 本規約は、下記のいずれかに該当する場合、応募者の事前の承諾を得ることなく、その内容を変更（本規約に新たな内容を追加することを含む）されることがあります。
(1) 本規約の変更が、応募者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本キャンペーンの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
【個人情報の取り扱いについて】
- ・ご提供いただいたお客様の個人情報は、お問い合わせ対応、特典配信、および特典配信に必要な諸連絡のために利用させていただきます。また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。
- ・お預かりしました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令等により開示を求められた場合を除く）。
- ・その他、お客様の個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシー（https://www.lg.com/jp/jp-privacy/）をご覧ください。
- ※本規約は、2025年9月24日（水）から適用いたします。
キャンペーンに関する
お問い合わせ
お問い合わせ内容を確認させていただき、
入力していただきましたメールアドレスに
ご返信いたします。
受付時間：平日10：00～17：00※土・日・祝日を除く
お問い合わせへのご返答はお日にちを要する場合が
ございますので予めご了承ください。
- ※キャンペーン専用の外部リンクへ接続します。
- ※必ず@lg-campaign.jpからのメールアドレスを
受信できるように設定してください